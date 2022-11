¿Gracias, pero no? Niurka Marcos alega que Cynthia Klitbo no la advirtió correctamente

Luego de que Niurka Marcos admitiera públicamente que había cortado con Juan Vidal y de lo decepcionada que estaba con él, muchos usuarios empezaron a comentarle en sus redes sociales que le debía una disculpa a Cynthia Klitbo.

Recordemos que la actriz había acusado al actor dominicano de haberla maltratado psicológicamente y que no le había devuelto un dinero que le había prestado, así que cuando supo que había empezado una relación con la vedette cubana, le envió un mensaje de advertencia a su colega actriz.

Niurka Marcos la tachó de loca y resentida, pero ahora parece ser que no mentía, no obstante, hace unos días explotó en contra de esos usuarios, asegurando que ella no se iba a disculpar con nadie, mucho menos con Cynthia Klitbo.

¿Ahora Niurka Marcos sí le agradece a Cynthia Klitbo por haberle advertido de Juan Vidal?

Para la “mujer escándalo”, que Cynthia Klitbo dijera públicamente que no la conocía, cuando han trabajado juntas en algunas telenovelas, y luego decidiera enviarle una advertencia a través de los medios, no fue lo correcto, ya que la involucró en un problema y un escándalo que no era suyo.

“Si me hubiera llamado, yo le hubiera dado las gracias porque me siento prevenida por otra mujer, me callo. Obvio se lo agradezco, la respeto, no tocó el tema públicamente, pero gracias por avisarme y que yo pueda estar prevenida”, opinó Niurka Marcos.

Para después añadir que esa advertencia tampoco habría hecho que cortara con Juan Vidal: “Yo a Cynthia le hubiera dicho: amiga, déjame vivir la experiencia porque estoy enamorada, gracias por avisarme, wey, qué buena onda, pero qué tal si él me eligió a mí para cambiar”.

“El punto en realidad importante es que, si ella me hubiera marcado por teléfono, y no me hubiera involucrado con su escándalo que ella quería hacerle a Juan, era su escándalo, no el mío”, detalló.

Para después dejar en claro una vez más que nunca le dará la razón a Cynthia Klitbo porque no le gustó “su forma de hacer las cosas”.