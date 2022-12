Danna Paola reacciona de una manera divertida tras fallas en su show

Desde el momento en que Danna Paola anunció su gira ‘XT4S1S’, muchas son las cosas que han ocurrido, antes y durante el show. En primera instancia, se tuvo la suspensión de uno de sus shows debido a algunos inconvenientes por parte de terceros, luego, un accidente en el escenario que hizo que la cantante saliera con una venda en su cabeza y hasta algunos problemas de sonido, que la conllevó a cantar a capella.

Sin embargo, a pesar de todo la famosa se ha llevado el apoyo del público, quienes se han encargado de enviarle emotivos mensajes en sus redes sociales, mostrando que pese a las adversidades que ha tenido, esta ha logrado superar cada una, y ha continuado su show entre aplausos de todos.

¿Qué le ocurrió a Danna Paola?

Aunque la cantante ha sabido cómo llevar las situaciones en sus conciertos, un nuevo incidente se presentó mientras esta se encontraba en el escenario del Auditorio Nacional de la ciudad de México, y es que Danna Paola tuvo un problema con el arnés que la sostenía a varios metros de altura, algo muy preocupante ya que pudo terminar en una terrible accidente.

De esta manera, como parte de su show, la cantante subió a una plataforma que estaba arriba del escenario, quedándose trabada antes de subir al mismo, por este motivo, Danna más allá de reaccionar molesta, realizó un comentario que resultó chistoso para sus fans, pese a lo peligroso que pudo ser el momento.

“¡A la mier**! No, pues, ya me fui#, ¿Y ahora? Se me fue el piso, el piso me da vuelta”, dijo la artista mientras conseguía trepar la plataforma y le pedía al equipo que la subiera, ya que esta se encontraba en el aire.

Asimismo, confesó a todos que no se le habían realizado pruebas al arnés previamente. “Súbeme. ¿Qué creen? Es que no se probó en la mañana”.