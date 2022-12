Shakira recuerda su presentación Sudáfrica 2010 y demuestra porque sigue siendo ‘La Reina del Mundial’

Las caderas no mienten de Shakira resaltó en la lista de canciones nominadas. Foto: referencial.

Hace doce años se estrenó ‘Waka, Waka’, la canción de Shakira creada para el mundial de futbol en Sudáfrica que fue celebrado en el año 2010, y su éxito fue tan grande que hasta la fecha se considera un himno para la copa deportiva más importante a nivel mundial, por este motivo no es de extrañar que cada cuatro años se recuerde el momento en el que la colombiana estrenó este tema musical.

Sin embargo, esta vez fue ella la que recordó en este jueves de ThrowBack con un pequeño fragmento publicado en redes sociales, su presentación en Sudáfrica haciendo que sus más de 77 millones de seguidores fantaseen con verla nuevamente en un mundial, pues recordemos que en esta oportunidad, la artista decidió no asistir a Qatar ya que, según se indica en algunos medios de comunicación, la cantante habría recibido diversas críticas por su presencia en un país que los mismos organismos afirman que no cumplen los tratados mundiales de los derechos humado, aunque esto no ha sido afirmado o desmentido por la artista.

De esta manera, además de haber sido catalogada como ‘La Reina del mundial’ debido a los contagiosos y movidos temas musicales que ha presentado en cada uno de ellos, tales como: Alemania 2006, ‘Hip’s Don´t Lie’; Sudáfrica 2010, Waka Waka y Brasil 2014, ‘La La La’. La artista también dejó a todos en expectativa con la esperanza de verla en el cierre de los juegos en Qatar, no obstante, por lo mencionado anteriormente no se cree que la artista aparezca en el mismo.

Cabe resaltar, que Shakira hace unos días también recordó en su cuenta de Instagram el momento en el que se presentó con Wyclef Jen con su tema ‘Hip’s Don’t Lie’ y bajo la descripción “Recordando la magia de la Copa del Mundo”.