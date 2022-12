MasterChef Celebrity: el eliminado de la semana y los semifinalistas

Mauricio Mancera fue la celebridad eliminada de esta semana en “MasterChef Celebrity”, luego hacer frente al difícil reto que le presentaron los jueces en esta oportunidad.

El reto en cuestión consistía en preparar platillos petit four, es decir, unos postres pequeños, típicos de la gastronomía francesa, pero empleando técnicas culinarias como la esferificación, la espuma y el aire.

El conductor Mauricio Mancera, la tuvo difícil al principio porque no consiguió todos los ingredientes que tenía en mente para una receta, entonces le tocó preparar otra.

Al final hizo un panqué de mango y una espuma de jamaica con azúcar y los chefs José Ramón Castillo, Betty Vázquez y Pablo Albuerne, quedaron fascinados, sin embargo, no logró acumular los puntos suficientes para superar a sus compañeros.

La próxima semana los participantes restantes se enfrentarán a un complicado duelo para obtener un puesto en la codiciada final de la cocina más famosa de México.

De este modo, las actrices Lorena Herrera y Karla Sofía Gascón, junto al productor Arturo López Gavito, a la cantante Alejandra Ávalos, y al youtuber Ricardo Peralta son los semifinalistas de la edición 2022 de “MasterChef Celebrity”.

En su despedida, Mauricio Mancera dijo lo siguiente: “Yo le quiero agradecer a los chefs su generosidad para compartir, su conocimiento, la paciencia que nos tuvieron a todos, especialmente a mí”.

Admitió que no tenía mucho conocimiento en la cocina, pero gracias al programa logró aprender mucho de ella. “No sabía nada de la cocina y ahorita estoy muy orgulloso de lo que he aprendido y me ha gustado muchísimo, ahorita valoro y respeto el mundo gastronómico mucho más”.

También aseguró que la suerte jugó mucho a su favor, pero el haber llegado tan lejos en la competencia se debió a su esfuerzo. “Hay personas que eso no lo ven o no lo quieren ver porque están muy cómodos juzgando desde su posición privilegiada”, expresó el conductor.