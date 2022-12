Natalia Téllez reveló que cuando se enoja es muy hiriente, por eso su pareja marca distancia

En la nueva emisión de “Netas Divinas”, Natalia Téllez compartió algo muy personal de ella y que tiene que ver con su falta de control cuando se enoja, por lo que tuvo que llegar a un acuerdo con su pareja.

A pesar de que la conductora siempre se ha caracterizado por ser una mujer sumamente abierta, y por ende se puede llegar a creer que tiene una buena inteligencia emocional, la realidad es que no es así.

Natalia Téllez admitió que cuando le invade la ira, no mide sus palabras y las consecuencias que estas podrían llegar a ser. “En mi enojo, mi necesidad es hacer ese enojo más grande, en mi cabeza estoy viviendo una tragedia griega, me pongo radical, me pongo en ‘si esto no se arregla ahorita, tú y yo jamás volveremos a hablar”, expuso la actriz.

La conductora les contó a sus compañeras de “Netas divinas” Paola Rojas, Galilea Montijo, Consuelo Duval y Daniela Magun, que, debido a su mal manejo de la ira, llegó a un acuerdo con Antonio Zabala, su pareja y padre de su hija, para que este se fuera y la dejara sola cuando estuviera enojada.

“Tengo una regla con Antonio, me enojo mucho y soy muy hiriente, de que estaba discutiendo con Antonio, diciéndole las cosas más hirientes y él me dijo ‘Es que no te creo, porque esto ya ha pasado y después ya estás bien’ como es verdad hemos decidido que cuando yo me pongo hiriente, hacemos una distancia física”, reveló en el programa.

Natalia Tellez aseguró que eso les ha funcionado de maravillas y agregó: “Me ahorro la culpa de sacar eso de mí, ser esa persona, él solo se va, cuando él vuelve ya no pienso que tú y yo”.