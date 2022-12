Tan solo un par de meses atrás, para ser más específicos en abril de este año, Alex Hoyer y Danna Paola hicieron oficial su relación y se les comenzó a ver en varios eventos juntos y al parecer, todo va viento en popa ya que el cantautor expresó su deseo por contraer matrimonio con la actriz e incluso reveló que ya han platicado acerca de los hijos.

Danna Paola podría llegar al altar, Alex Hoyer ya piensa en la boda. / Foto: Instagram

El romance traspasó las redes sociales y ambos fueron hosts o conductores para los Kids Choice Awards México de este año donde aprovecharon para presumir su romance en la red carpet o alfombra roja donde fueron fotografiados dándose un tierno beso.

Danna Paola y Alex Hoyer ya viven juntos

Sin embargo, aunque la relación de Danna Paola y Alex Hoyer solo ha sido pública por 7 meses, la pareja ya estaría pensando en dar el siguiente paso, “Acabamos de poner el árbol de Navidad todavía no queda por eso no se los hemos enseñado. Para nosotros era importante crear una relación solida para hacerlo público, nuestra relación es algo que se dio muy genuino, muy real, lo hicimos bien y hoy estamos en una gran posición, estamos más enamorados que nunca”, expresó el cantante en la alfombra roja de los People’s Choice Awards.

Danna Paola podría llegar al altar muy pronto, Alex Hoyer ya piensa en la boda

Asimismo, el cantautor de 25 años de edad compartió que le encantaría casarse con Danna Paola pero que aún no es el momento porque están concentrados en sus proyectos pero no descarta la idea en un futuro, “Quiero boda pero ahorita estamos súper enfocados tanto ella en su carrera como yo en la mía, me veo con hijos, claro que sí, sí claro pero no sé cuantos quiero”, dijo Alex Hoyer.

