Will Smith hace de “Emancipation” un “cóctel emocional de la brutalidad humana”

El actor Will Smith y el reconocido director Antoine Fuqua aparecieron en dos puntos distintos para la entrevista vía streaming, pero ambos dispuestos a hablar sobre un proyecto al cual miraron de manera distinta tras finalizarla: Emancipation. El tema central de la cinta que se estrenará por la plataforma de Apple TV+ tiene como tema central la esclavitud, sobre todo en una referencia histórica que mostró la crueldad al ser humano.

Will Smith narra la brutal historia de Peter, en Emancipation

La película está inspirada en fotografías de 1863 conocidas como Whipped Peter, tomadas durante un examen médico del Ejército de la Unión, que aparecieron por primera vez en Harper’s Weekly. Una imagen en concreto, conocida como “la espalda azotada”, que muestra la espalda desnuda de Peter mutilada por los látigos que contribuyó ampliamente al cambio en la opinión pública estadounidense acerca de la esclavitud.

“La fotografía original significa algo totalmente diferente ahora que antes de rodar la película hacia la libertad. ¿Sabes? Antes de la película la había visto, bueno, en mi infancia. Me había topado con ella un par de veces y la reconocí cuando recibí el guion. Yo no sabía nada de su historia, no sabía nada de aquel hombre. Ahora cuando veo la foto siento una especie de cóctel emocional de la brutalidad que se puede cometer contra otra persona. La fealdad con la que los humanos podemos degradar a otros; luego está el contraste del poder de la fe, el poder de la perseverancia y la inspiración de un hombre que he llegado a conocer un poco mejor”, compartió Will Smith.

Para el actor, la cinta representa su regreso a la pantalla de la mano del cineasta Antonie Foqua, “él consiguió capturar las diversas dimensiones de esa foto, al ser capaz de capturarlas sin huir de la brutalidad y sin huir de la dureza de la esclavitud; también conseguir hacer una película que motiva y en la que se cultiva la compasión, en la que, al llegar al final sientes todo su peso un atisbo de esperanza por la humanidad y esa fue la cuerda floja que mas difícil resultó”.

Emancipation. (Foto: Cortesía Apple TV+)

El cineasta estadounidense que ha realizado filmes como Training day agregó, “es una foto compleja. Lo que tenemos sobre Peter son documentos que él le dictó a alguien sobre lo que había ocurrido, ¿sabes? Para en aquel entonces no recibían educación y él no sabía escribir, como la mayoría de los esclavos. Entonces, cuando miro esa foto, siento un gran misterio, dolor y sufrimiento y aún así se le ve muy digno. Hay algo en la forma en la que está sentado que da una sensación no solo de rebeldía, sino de seguridad. Y si le miras el rostro, en comparación con la espalda, no tiene sentido. Parece fuerte y parece... no parece desafiante, sino seguro de sí mismo. Ahora que hemos hecho la película amplío todas sus cicatrices, las voy mirando todas, porque ahora quiero fijarme en las cicatrices”.

Ha pasado tiempo desde el rodaje pero el director sigue encontrando detalles, “recuerdo que Will y yo estuvimos un rato mirando la foto y se le notaba una línea en el cuello que parecía como si le hubiesen colgado de él. Por eso es una imagen poderosa con mucho misterio y complejidad tras todo esto, sigue teniendo ese mismo efecto en mí. Sigo pensando que es una imagen poderosa que todo el mundo debería admirar. No por pena, sino como motivación”.

¿Cómo quieren que el público reciba Emancipation?

“Una de mis grandes esperanzas es que el público consiga comprender en profundidad el sufrimiento que se vivió en nuestro país. Y básicamente, esparcir la semilla de la comprensión para que, con suerte, se convierta en compasión y empatía. ¿Sabes? Creo que cuando no podemos apartar la mirada y observamos atenta y detenidamente la verdad de nuestra historia, creo que a través de esa generación de encontrar las similitudes de la condición humana en todos nosotros. Si a través del sufrimiento de la tragedia y del triunfo de Peter conseguimos vernos a nosotros mismos de diferentes formas, creo que eso daría lugar a un entorno de más afecto amoroso”, señaló Will Smith.

Mientras que Antoine Fuqua añadió, “espero que la película les inspire, que les inspire inesperadamente. Espero que la vean como una película sobre libertad, amor y fe. Y espero que les entretenga, pues ese es nuestro trabajo, el viaje por el que los llevaremos, pero espero que la gente sienta la película, que la sienta de verdad”.

“Creo que si consigues sentir la película, es difícil no apreciar el viaje y habiendo visto la esclavitud por una lente distinta, a través de nuestra lente vemos un personaje que no es el tradicional de Hollywood. Así que es importante que el público salga habiendo vivido una experiencia real”. — Antoine Fuqua

Emancipation. (Foto: Cortesía Apple TV+)

De qué trata y cuándo se estrena

Emancipation cuenta la historia triunfante de Peter (Smith), un hombre que escapa de la esclavitud, confiando en su ingenio, fe inquebrantable y profundo amor por su familia para evadir a los cazadores a sangre fría y los pantanos implacables de Luisiana en su búsqueda de libertad.

9 de diciembre disponible a nivel global en Apple TV+.

Peter, la foto original

Cuando llegó a un campamento de la Unión en Baton Rouge en marzo de 1863, Peter había pasado por un infierno. Una fotografía de la espalda de Peter se convirtió en una de las imágenes de esclavitud más difundidas de su época y mostró cuán importantes fueron los medios de comunicación durante la guerra que casi destruyó a Estados Unidos.

No se sabe mucho sobre Peter aparte del testimonio que dio a los médicos forenses en el campamento y la imagen de su espalda y las cicatrices que sufrió por los latigazos, de mano del supervisor de la plantación, Artayou Carrier.