Kate Winslet usa el mismo vestido que hace 7 años, durante la premier de Avatar ¿Se nota la diferencia?

Si alguien tenía dudas de que Kate Winslet cuida su figura con el paso del tiempo, la misma actriz de 47 años demostró que se mantiene intacta al usar exactamente el mismo vestido que lució hace 7 años en una alfombra roja.

Kate Winslet asistió a la premier de Avatar: The Way Of Water en Londres con el mismo vestido que se puso en el 2015. En esta ocasión lució imponente con el traje ajustado que tiene un estilo de corte sirena, durante el estreno de la icónica película de James Cameron.

Tal y como se aprecia en la imagen, el vestido lleva un escote tipo halter y unos hermosos bordados plateados entre el cuello y el inicio del pecho. De acuerdo con lo que informa Telemundo es un vestido de diseñador de la marca Badgley Mischka, que acompañó con unas zapatillas a tono.

Incluso el peinado fue similar, ya que la actriz eligió el cabello recogido con un fleco por la parte delantera y unos pendientes brillantes que acompañó con su radiante sonrisa.

La primera vez que Kate Winslet utilizó este mismo vestido fue durante el estreno del filme The Dressmaker, en el Festival de Cine de Toronto, en el 2015.

En la imagen que se comparte a continuación se aprecian las diferencias en las dos ocasiones en las que Kate Winslet utilizó el mismo vestido. La de la izquierda es la del 2015 y la de la derecha es la reciente del 2022. ¿Notas alguna diferencia entre ambas imágenes?