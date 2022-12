Chabelo se convierte en el número uno de las tendencias en México

Xavier López Chabelo no necesitó que llegara el domingo para acaparar la atención en redes sociales, sobre todo si marca su regreso a la actividad tras una larga ausencia y este sábado llamó la atención por compartir una noticia que alegró al llamado “Amigo de todos los niños”.

La última vez que posteó algo en sus cuentas oficiales, fue el pasado 31 de mayo al subir un mensaje para aclarar su estado de salud.

“Si, cáncer superado, gracias a Dios y los doctores, fuera de peligro”. Además respondió a los rumores, en el que señaló que no está desahuciado y que demente, “si, un poquito, desde chiquito”.

Con un poco de humor respondió a otros controversias, como al señalar si estaba senil, “pasado los 15 años...”.

Después de más de 70 años ininterrumpido, el actor decidió retirarse para supervisar nuevos proyectos, disfrutar su vida de manera privada y en paz.

“Eternamente agradecido por tanto cariño del público a lo largo de mi carrera” — Chabelo

Chabelo comparte una buena noticia

Xavier López es uno de los actores y conductores más emblemáticos de la televisión mexicana, quien el próximo 17 de febrero cumplirá 88 años de edad.

El niño más popular de redes sociales, por lo menos cada semana, se convierte en un personaje que protagoniza los Trending Topic, por ser llamado el ser inmortal. Esta vez no fue la excepción al compartir una información de Google Trends, sobre las tendencias y búsquedas de 2022 en México, donde apareció en primer lugar.

“Pos qué tanto buscan, tú? Gracias cuates!! Guauuuu! Gracias!!!!”, fue el comentario que reactivó sus cuentas oficiales.

“Chabelo tú siempre será tendencia si tú inventaste la computadora, internet y todo el cosmo y dinosaurios”, “Chabelo siempre será tendencia porque es inmortal claro que si”, “El número uno de tantos buenos comediantes que tiene México, saludos Niño Viejo con todo respeto”, “Chabelo és el artista más popular de la historia de México”, “Los domingos no son lo mismo sin ti. De niña no me perdía tu programa y de grande tampoco, lo veía con mi hijo”, “Se te extraña querido Chabelo”, comentaron algunos seguidores.

¡Awwww!! ¡Se siente bien que nos digas cuates! Gracias cuate — cometa azul (@azul_cometa) December 9, 2022

Eres grande @chabelooficial ya te clonas hasta en otro países !!! pic.twitter.com/CcYO40TAIE — Sam Suárez (@sammsuarezz) December 9, 2022