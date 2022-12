La dinastía Fernández fortalece la memoria de Vicente Fernández

Eran las 6:15 de la mañana del 12 de diciembre de 2021 y tras varios rumores sobre su salud, la familia y los médicos informaron sobre el deceso de Vicente Fernández. Hace un año, el mundo se consternaba con la partida del ídolo popular de la música ranchera.

Por más de cinco décadas de carrera sus interpretaciones han acompañado a varias generaciones dentro y fuera de México en todo tipo de festejos, a un año de su fallecimiento su legado sigue presente.

Su tumba permanece a unos metros de la residencia en el rancho Los 3 Potrillos, donde los empleados siguen saludando al “Charro de Huentitán”, como si aún estuviera acompañándolos en la jornada del día.

Han transcurrido 365 días y como cada 12 de mes, Doña Cuquita ofrece una misa en su nombre y este lunes no es la excepción, ya que toda la familia se reúne para recordarlo de una manera especial.

Mucho ha pasado en un año, dos series biográficas, una autorizada y otra no, pero que mantuvieron en medio de la polémica a la dinastía Fernández.

Vicente Fernández dejó muchas canciones grabadas que serán parte de discos que lanzará su disquera Sony Music, para mantener vigente la memoria del charro mexicano.

Doña Cuquita y sus hijos Vicente, Alejandro y Gerardo comparten cómo ha sido este año sin Vicente Fernández

Doña Cuquita

“Para mí no ha partido, lo tengo aquí, lo siento aquí conmigo. Yo platico mucho con él y no lo siento ausente, siento que anda trabajando y que va a regresar, no para llorarle porque se fue, sino para decirle que lo sigo queriendo”.

Doña Cuquita. (Foto: Gabriela Acosta.)

Vicente Fernández Junior

“Son muchos sentimientos encontrados para este primer aniversario luctuoso de mi padre, pero las personas se van cuando dejas de pensar en ellas. Mi padre va a estar en el corazón de uno y cada uno de lo integrantes de la familia, junto con todos los corazones del público. El lugar preferido de mi padre es La banca del lienzo, todos los días venía a ver sus caballos miniatura, subía a su camioneta y veía el ganado; luego llegaba a desayunar y se volvía a salir por si había una yegua que iba a parir, revisaba todo. Reglamentariamente comía a las dos de la tarde, ya en la tarde se ponía a platicar con los trabajadores o a ver televisión con mi mamá, en especial películas. Él disfrutó todo lo que sembró en su retiro”.

Vicente Fernández Junior. (Foto: Gabriela Acosta.)

Gerardo Fernández

“Este día y todos está muy presente, yo siempre lo siento junto a nosotros. De cómo yo veía a mi papá a ahorita es una eternidad, cuando las cosas son feas los minutos son horas. Siempre había pensado que era difícil estar sin mi papá y después de todo el tiempo que duró tan malito, al final hasta nosotros queríamos que ya se lo llevaran, porque fue muy duro, ya esta descansando en su rancho”.

Gerardo Fernández. (Foto: Gabriela Acosta.)

Alejandro Fernández

“Justo este año que faltó mi padre, la familia obtuvo un campeonato charro. Él no está físicamente pero espiritualmente está presente. Tenemos pensado hacer algo en el casa para el público. Mi padre nos heredó un gran ejemplo, de cómo hacer las cosas y que con el amor todo se puede. Tengo un ejemplo importante de mi padre”.

Ramón Fernández

Vicente Fernández nunca aprobó los tatuajes, pero sus nietos Vicente IV y Ramón Fernández lograron hacer que su abuelo se sintiera orgulloso de las marcas en la piel.

“El primero que se lo hizo fue Vicente, una imagen de El arracadas (película), pero yo me lo hice en el antebrazo cerca de la axila un 15 de febrero, el 16 fui a enseñárselo y lamentablemente se infectó y tuve que perderme su último cumpleaños. Tener su rostro significa todo el amor, no tengo otra cara tatuada más que la de mi abuelo y le gustó mucho, a él nunca le gustaron los tatuajes pero éste si me lo aceptó”.

