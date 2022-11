Selena Gomez cuenta por qué nunca llegó a hacer un dueto con Justin Bieber

Selena Gomez llegó a revelar muchas cosas de su vida en el documental “My mind & me” que se estrenó recientemente en la plataforma AppleTV+, y cuyo tema principal giró en torno a su salud mental.

Muchos de los aspectos que la cantante compartió en su documental eran, en gran medida, desconocidos por el público, como el desafío que fue crecer en el medio artístico y llevar una vida demasiado pública y expuesta siendo alguien tan joven, además de los estragos que ese tipo de vida generó en ella.

Entonces, cuando empezó a salir con el cantante Justin Bieber en 2011, su fama creció exponencialmente, y Selena Gomez siempre fue consciente de ello.

Selena Gomez no quería ser la sombra de Justin Bieber

Al estar consciente de que el nivel de fama que llegó alcanzar al estar emparejada con una de las estrellas pop más populares del mundo, sintió que no era merecedora de toda la atención que recibía.

Así que, durante toda su relación, Selena Gomez se rehusó en hacer un dueto musical con Justin Bierber, ya que no quería que sus méritos laborales se deberían a él y no a su talento.

“¿Cuándo seré lo suficientemente buena sola? ¿Cuándo voy a ser buena solo por mí misma, sin necesidad de asociarme con nadie?”, se cuestionó la cantante en el documental.

La ex chica Disney no quería ser la sombra de Justin Bierber, quería destacarse por ella misma. Por lo que llegó a cancelar el lanzamiento de una canción que ya habían grabado juntos, titulada ‘Strong’, y canceló una colaboración con DJ Snake en el tema ‘Let Me Love You’, cuando se enteró que Justin también participaría.

Selena Gomez habla de ruptura con Justin Bieber; "fue lo mejor que le pasó"https://t.co/1Bc27FNzpB pic.twitter.com/hjCOmGosRY — Oye Chiapas (@Oye_Chiapas) November 5, 2022

Selena Gomez considera que uno de los mayores problemas de su relación con el cantante canadiense, es que fue muy pública, por lo que ahora se siente agradecida por haber roto con él.

“Creo que era necesario que ocurriera y al final fue lo mejor que me ha pasado”, expresó Selena Gomez en “My mind & me”.