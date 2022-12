“Mi suegra me odia”: La nueva película de Itatí Cantoral

Itatí Cantoral quiso volver a cantar ‘La Guadalupana’ pero no la dejaron. / Foto: Instagram

Itatí Cantoral protagoniza la nueva película del director Andrés Feddersen, “Mi suegra me odia”, que se estrenará poco antes de Navidad y que además de hablar de la figura de las suegras, también lo hacen del TOC.

La película de LAF Producciones tiene pautado estrenarse el próximo 22 de diciembre, donde, aparte de contar con la querida actriz mexicana, también actúan Loretto Bernal, Jerry Velázquez y Alexis de Anda.

Para Itatí Cantoral, la palabra suegra siempre ha tenido una connotación negativa que no le parece justo, “es un tema que se ve en todas las familias, por eso hay chistes”.

Para ella, la unión familiar debe ser prioridad: “Yo siempre he pensado que no hay nada mejor como tener una familia unida y la unión no significa que seamos iguales, todos podemos ser diferentes y al revés”.

En “Mi suegra me odia” también hacen referencia del TOC

Aparte del tema central de esta comedia, que sería la suegra, en “Mi suegra me odia” también mencionan el Trastorno Obsesivo-Compulsivo, conocido igualmente por su abreviatura, TOC.

El TOC es una afectación mental que genera obsesiones o compulsiones repetidas en las personas. En la película, el personaje de Loretto Bernal, llamada Clara, es quien tiene TOC.

Su obsesión con la limpieza, ocasionada por este trastorno, ha hecho que no tuviera tanta suerte en el amor, por ello, quiere caerle bien a su suegra para no tener ningún problema con el hombre que la ama y acepta tal cual es.

Sin embargo, su suegra, interpretada por Itatí Cantoral, no se lo pondrá nada fácil, ya que es completamente diferente a ella: es acumuladora compulsiva, vegetariana extrema y también es nudista.

Cabe resaltar que esta es la segunda película de LAF Producciones, que ha ganado fama en redes sociales por su interesante y divertido contenido.