Zoe Saldaña revela el nombre de su bebida latina favorita y no es el mate

Con el estreno de Avatar: The Way Of Water en la vuelta de la esquina, el elenco del largometraje de James Cameron ofrece entrevistas a los medios de comunicación de todas partes del mundo. Una que siempre está pendiente del pueblo latino, por sus raíces, es Zoe Saldaña.

La actriz de 44 años lleva el Mar Caribe en su sangre. Puerto Rico y República Dominicana corre por sus venas. Pero además, siempre trata de adquirir costumbres de otros países que conoce, bien sea porque viajó o porque parte del cast es de alguna región del continente de habla hispana.

Como el caso de la maquilladora Vera Steimberg, de Argentina. Con esta fiel compañera Zoe cuenta que probó el mate y de inmediato comenzó a formar parte de sus infusiones diarias. Esta bebida es una especie de te de hierba.

A veces solo hay que escuchar a Gamora decir boluuuda lamentándose por no tener el MATE y seguir. pic.twitter.com/KdoF83zHWY — Lucas Baini🧣 📷 (@Lbaini) December 10, 2022

Sin embargo, aunque ame el mate, esta no es su bebida favorita. De acuerdo con lo que reseña Telemundo, a Zoe Saldaña lo que más le gusta es la mamajuana de la República Dominicana.

“En mi casa la usaban para todo. Cuando tenemos el privilegio de poder beber mamajuana, es poder celebrar algo que es tan auténticamente dominicano”, dice Saldaña según el medio citado.

“Siempre que lo bebemos es un buen probiótico, es como una kombucha. Y es rico, también es muy rico”, añadió.

¿Qué es la mamajuana? Es una extraña combinación de bebidas alcohólicas que lleva: ron, vino tinto, miel, especias y hierbas.