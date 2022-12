Charly López carga contra Ingrid Coronado: “Solo busca limpiar su imagen”

Charly López e Ingrid Coronado. Ingrid Coronado demanda a su ex y padre de su hijo, Charly López. / Foto: Instagram

Charly López e Ingrid Coronado fueron pareja y llegaron a tener un hijo juntos, sin embargo, su relación no quedó del todo bien. La conductora ha dicho que el cantante le falló en varias oportunidades, pero él asegura que fue al revés.

El famoso expresó que la entrevista que tuvo la también expareja de Fernando del Solar, fue la gota que derramó el vaso y ya no quiere que ella siga mintiendo sobre él.

Charly López le aseguró a TVNotas que él siempre le proporcionó dinero a su mujer e hijo, e incluso le dejó la casa donde él reside actualmente para que viviera a gusto con su hijo, pero ella se la devolvió porque era muy grande, ahora lo demandó para poder quedarse con ella.

Otro aspecto que le pareció terrible al cantante, fue que Ingrid Coronado dijera que Fernando del Solar la dejó, cuando la realidad es que ella con su trato lo alejó.

Según las palabras del propio Charly López, él se reunió con el fallecido presentador para hablar sobre Ingrid Coronado, ya que no le parecía que ella fuera atacada por dejarlo cuando aún estaba luchando contra el cáncer.

El ex Garibaldi relató que Fernando del Solar le dijo que todo lo que le llegaron a acusar era cierto. Ingrid Coronado lo trataba mal porque le molestaba todo lo que él tenía que hacer para tratarse el cáncer.

De hecho, le reveló que ella dormía en otra habitación porque no soportaba el ruido del respirador, incluso le llegó a decir a la enfermera que lo atendía en una ocasión que no la llamara a no ser que Fernando del Solar dejara de respirar.

Charly López sostiene que ella siempre ha puesto a sus exparejas como los malos, y siempre se victimiza, pero jamás acepta las cosas malas que ha hecho. Ahora busca volver a limpiar su imagen.

También reveló que en su relación si alguien de los dos falló, fue ella, dando a entender, que él nunca le llegó a ser infiel, pero ella sí, y que antes se había quedado callado por su hijo.