En febrero de 2023, experimente el último concierto de BTS “BTS <Yet To Come> in BUSAN” en los cines de todo el mundo con BTS: Yet To Come in Cinemas. Este corto cinematográfico especial, reeditado y remezclado para la pantalla grande, presenta nuevos ángulos de primer plano y una vista completamente nueva de todo el concierto. Grabado frente a una multitud con entradas agotadas en Busan, Corea del Sur, en octubre, el público del cine verá a RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook del grupo interpretar canciones exitosas que abarcan toda su carrera, que incluyen “Dynamite”, “Butter” y “IDOL”, además del primer concierto de “Run BTS” del último álbum del grupo, Proof.

BTS llega a los cines con el concierto ‘Yet To Come’ a partir del 1 de febrero. / Foto: BIGHIT Music / HYBE Labels

BTS: Yet To Come in Cinemas será presentado por HYBE, Trafalgar Releasing y CJ 4DPlex en los cines de todo el mundo a partir del miércoles 1 de febrero por tiempo limitado en más de 110 países/territorios. Proyecciones de el sábado 4 de febrero estará dedicado a las “Proyecciones de Light Stick”, donde el público puede celebrar usando la mercancía iluminada característica de la banda (army bomb)

Los boletos estarán a la venta en www.btsyettocomeincinemas.com a partir del miércoles 10 de enero a las 4 p. m. PST / 7 p. m. EST y el jueves 11 de enero a las 9 a. m. KST / 12 a. m. GMT / 1 a. m. CET. La información actualizada sobre venta de entradas y exhibición de cine estará disponible en el sitio web oficial de la película.

Además del formato de cine estándar, BTS: Yet To Come in Cinemas se lanzará en varios formatos especiales, incluido el campo de visión inmersivo de 270 grados de ScreenX; 4DX, donde los efectos reproducen el ambiente en vivo del concierto; y 4DX Screen, una combinación de ScreenX y 4DX.

Marc Allenby, director ejecutivo de Trafalgar Releasing, dijo: “Esperamos colaborar una vez más con los equipos de CJ 4DPlex y HYBE para llevar el impresionante concierto de BTS en Busan a la pantalla grande en este corte cinematográfico especial. El compromiso del grupo con el público siempre se ha adaptado perfectamente al cine, y estamos emocionados de dar la bienvenida a los fanáticos de todos los rincones del mundo a esta celebración imperdible”.

Jong Ryeol Kim, CEO de CJ 4DPLEX, dijo: “Estamos encantados de anunciar nuestra segunda colaboración ScreenX y la primera colaboración 4DX, 4DXScreeen con BTS. Esta película está hecha para ambos formatos especiales, en los que los fanáticos pueden experimentar nuestra película por completo a través de pantallas ampliadas con 3 ángulos diferentes y asientos móviles que se alinean con la música de BTS”.

BTS: Yet To Come in Cinemas marca el quinto título mundial de Trafalgar Releasing con los íconos del pop, incluidos BURN THE STAGE: THE MOVIE de 2018, BRING THE SOUL: THE MOVIE de 2019, BREAK THE SILENCE: THE MOVIE de 2020 y BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE – SEOUL: LIVE VIEWING de 2022.

