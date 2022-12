Así reaccionaron usuarios al ver que Poncho Herrera no volverá a RBD

Tras el anuncio del reencuentro de RBD y una posible gira, los fans se preguntaron si Alfonso Herrera se uniría a sus ex compañeros Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian, y aunque el actor no se ha manifestado para dar a conocer su opinión, ha dejado bien claro que no regresará para pisar nuevamente los escenarios.

Y es que en redes sociales, los cantantes antes mencionados ocultaron todos los post de sus cuentas en redes sociales, incluyendo las fotografías de perfil, para luego aparecer nuevamente con una cuenta regresiva, un video que recopila algunas imágenes de la telenovela ‘Rebelde’ y otras actuales, y colocando en sus perfiles el escudo de ‘RBD’, pero el único que no se unió a ellos fue Poncho.

De esta manera, han surgido algunas teorías en donde se afirma que el famoso se mantiene concentrado en su carrera como actor, y en una reciente entrevista por el programa ‘Ventaneando’, Christian Chávez explicó que a este nunca le gustaron los escenarios, pero si estar frente a la cámara, confirmando además que él siempre será parte de la familia.

“A Poncho nunca le gustó estar en los escenarios, a él le gusta más estar al frente de la cámara y siempre nos lo dijo… Poncho no fue, no sé cuál fue el compromiso pero tampoco pudo, de corazón ahí estamos, somos una familia”.

Asimismo, en redes sociales aprovecharon el momento para mostrar su opinión al respecto, con escritos, imágenes, videos y algunos memes realizados por los fans, quienes han recordado también diversos momentos de la serie. Estos son algunos de ellos.

“Me tendré que esperar a que Yordi Rosado entreviste a Poncho Herrera, para saber porque no quiere ser parte de RBD”.

Me tendré que esperar a que Yordi Rosado entreviste a Poncho Herrera, para saber porque no quiere ser parte de RBD. — M e l i 🌷 (@Meelisaschultz) December 19, 2022

“Poncho Herrera, es el nuevo Zac Efron”.

Poncho Herrera, es el nuevo Zac Efron. pic.twitter.com/Uhsm0RUAfK — La Selección México (@SelectionMexico) December 19, 2022

“Los fans de RBD yendo a secuestrar al Poncho pa que sea parte de la gira de RBD (es solo humor, no lo tomen personal. Aquí ya asimilamos)”.

Los fans de RBD yendo a secuestrar al Poncho pa que sea parte de la gira de RBD

(es solo humor, no lo tomen personal. Aquí ya asimilamos) pic.twitter.com/2cVKLlkUNn — Andrea|AC💫🇨🇴 (@Anahis_club) December 20, 2022

“Yo no sé porque quieren que Poncho Herrera se una a RBD, ¿acaso no recuerdan cuando le puso el cuerno a mía y luego cuando tuvo el accidente y perdió la memoria que recordó a Sabrina antes que a Mía? ¡Qué se largue!”.

yo no sé porque quieren que poncho herrera se una a rbd acaso no recuerdan cuando le puso el cuerno a mia y luego cuando tuvo el accidente y perdió la memoria que recordó a sabrina antes que a mia? que se largueeeeeee pic.twitter.com/ev5JFGR2Rb — karla🦋 (@itskarlatorres) December 19, 2022

“Tengo la teoría de que a Poncho Herrera lo amenazo la logia y por eso no puede volver a RBD”