A 25 años de su estreno: así lucen los actores de la película ‘Titanic’

En 1997, el cine fue testigo de cómo la película, Titanic, se convirtió en un clásico de Hollywood que sigue dejando su huella.

La cinta dirigida por James Cameron fue estrenada en diciembre de 1997 en Estados Unidos, y contó con la participación de varios actores, muchos de ellos con una moderada carrera en la industria, que gracias a esta producción, se convirtieron en leyendas de la actuación.

Para saber la actualidad de cada uno de los actores principales de la cinta, te invitamos a leer la siguiente lista.

Actores de Titanic, 25 años después

Kate Winslet (47 años)

Antes de Titanic, la actriz contaba con tan solo 22 años, y una participación en la película Sense and Sensibility.

Luego del mega éxito que tuvo interpretando a Rose, en la historia que retrata la tragedia trasatlántica, Winslet obtuvo una nominación al Oscar.

En los siguientes años, la actriz ha sido premiada por la academia por la cinta The Reader, además de participar en exitosas películas donde destaca Revolutionary Road, Steve Jobs, The Dressmaker, y recientemente Avatar: The Way of Water.

Leonardo DiCaprio (48 años)

El joven ‘Jack’ como muchos lo conocieron en ‘Titanic’, ahora es un actor consagrado, catalogado por muchos como uno de los mejores de la historia de la industria, al tener una privilegiada filmografía donde destaca cintas como El Lobo de Wall Street, Los Infiltrados, The Aviator, Inception, entre otros.

En el año 2015, el actor se ganó el anhelado Oscar, en la categoría Mejor Actor, por su papel en la película El Renacido, dirigida por Alejandro González Iñárritu.

Parte de su carrera lo ha dedicado apoyar organizaciones ecológicas.

Billy Zane (56 años)

Durante las grabaciones de Titanic, el ‘antagonista’ del romance entre Jack y Rose, Caledon Hockley, personificado por Zane, contaba con más películas que muchos actores del elenco.

En la actualidad, Zane ha aparecido en más de 50 películas y numerosas series de televisión, con moderados éxito taquillero, pero de gran reconocimiento en la crítica.

Frances Fisher (70 años)

En la historia, Fisher interpretó a Ruth DeWitt Bukater (Madre de Rose), teniendo un rol secundario dentro de la historia.

Después del estreno de la cinta, la exesposa de Clint Eastwood, participó en películas como 60 segundos, The Kingdom, The Shield , La huésped, entre otras.

(Instagram: @francesfisher)

Kathy Bates (74 años)

La actriz estadounidense de cine, televisión y teatro, es ganadora de los premios Óscar, Globo de Oro, Emmy y SAG.

Su actuación más destacada fue en Misery, en 1990, donde interpretó a Annie Wilkes, siendo reconocida como una de las mejores actuaciones femeninas de la historia del cine.

En la actualidad sigue teniendo una carrera activa tanto en cine como en televisión.

Gloria Stuart (fallecida en el 2010 con 100 años de edad)

La participación de Stuart en la historia de Cameron fue de las más conmovedoras, ganándose el rápido reconocimiento de la audiencia.

A pesar de contar con una larga carrera dentro del cine, fue realmente su rol como Rose DeWitt Bukater de mayor, donde contaba con 88 años, la que le dio más reconocimiento en la industria, al lograr una nominación al Globo de Oro y un galardón del Sindicato de Actores.

Después de Titanic, tuvo participación en cintas como The Love Letter (1999), The Million Dollar Hotel (2000) y Land of Plenty.