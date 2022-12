Lucero comparte el paso a paso de su rutina de maquillaje

Lucero es una de las artistas más queridas y admiradas de nuestro país, además se le considera una de las famosas más hermosas. Hace poco, la cantante compartió con sus seguidores su rutina de maquillaje.

Esto lo hizo en una sección especial para TVNotas, ‘Mucho que contar’, donde también habló un poco de su trayectoria como actriz y cantante a nivel nacional e internacional.

Una de las cosas que siempre ha generado interés entre el público es su rutina de maquillaje, ya que, a pesar de tener 53 años, siempre luce radiante y hermosa, con una piel sumamente linda y prácticamente libre de arrugas.

Así se maquilla Lucero la mayoría de las veces

Lucero comentó que ella se maquilla de forma muy natural, por lo que siempre busca no excederse con el maquillaje. “Yo me maquillo muy natural, me pongo un poco de corrector debajo de las ojeras para que se tapen un poquito”, detalló la cantante.

La también actriz explicó que se maquilla con los dedos porque los pinceles le producen un poco de alergia, aunque si usa esponjita, pues con esta extiende la base, cuya tonalidad la elige según el tono de piel de su brazo.

“A mí me gustan las bases cremosas que cubren bien, sin que te deje una máscara. Después la van a sellar con un polvo suelto. En los párpados me pongo un tono más clarito después”, compartió Lucero.

Aclaró que a ella no le gusta pintarse los labios de un tono rojo fuerte, por lo que usa un lápiz para delinear la forma de su boca. Y prefiere los delineadores de punta gruesa porque puede difuminarlos y rellenar sus labios con él.

Después procede a oscurecerse las cejas, y se remueve los vellitos extras que tenga en el párpado. Por último, se peina las cejas, y comparte un truco para las pestañas: “El truco de la cuchara es agarrar la pestaña y con el pulgar apretarla y como si la estuvieran planchando, rizando”.