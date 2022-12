“Nos bañábamos juntos”, Niurka balconea su hijo Emilio

Por medio de sus historias en Instagram, la vedette cubana de 55 años de edad, Niurka, expuso a su hijo Emilio Osorio Marcos y reveló que cuando era más pequeño solía bañarse con él pero que desconoce por qué dejaron de hacerlo, “Bebé, cuando eras chiquito te bañabas conmigo”, le dijo la actriz.

Niurka revela que solía bañarse con su hijo Emilio. / Foto: Instagram

Niurka balconea su hijo Emilio

Mediante una serie de Instagram stories, Niurka compartió como es pasar una Navidad junto a ella y su familia, sin embargo, mientras se encontraban cenando, la cubana tomó su celular para hacer una fuerte confesión acerca de su hijo.

Niurka revela que solía bañarse con su hijo Emilio. / Foto: Getty Images

“Bebé, cuando eras chiquito te bañabas conmigo, hasta los nueve años te bañaste conmigo, ¿qué pasó después que ya no quisiste?. He querido que se bañe conmigo desde entonces para ver cuánto le ha crecido el pit* pero no quiere”, dijo Niurka. Tras esto, Emilio Osorio no pudo evitar sonrojarse y respondió, “¡Mamá, por favor!, es Navidad, feliz año muchachos y muchas bendiciones”, expresó.

Cabe señalar que el gracioso clip rápidamente se viralizó en redes sociales y las fans de Emilio Osorio fueron las encargadas de compartirlo y repostearlo, ya que encontraron la reacción del cantante y actor de 20 años de edad, muy divertida.

Niurka revela que solía bañarse con su hijo Emilio. / Foto: Instagram

Aunque el video fue difundido por la propia vedette, internautas señalaron que su comentario había sido de mal gusto e inapropiado, ya que es un tema muy delicada, mientras que otros mencionaron que no les sorprende ya que siempre ha sido así, “Emilio desde el inicio lo veía venir”, “Eres única Niurka te quiero y tus hijos preciosos bendiciones”, “Siempre tan respetuoso” y “Feliz año, muchas bendiciones y por más momentos únicos”, se puede leer en la sección de comentarios.

Niurka revela que solía bañarse con su hijo Emilio. / Foto: Instagram @Niurka.oficial

