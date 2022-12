¿Futuro matrimonio o broma? esta fotografía de Ale Capetillo ilusionó a sus seguidores.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Alejandra Capetillo mostró en sus redes sociales, una fotografía con una enorme argolla que a más de uno puso a pensar sobre una futura boda con su pareja.

La joven de 23 años, quien se encuentra radicada en España, se caracteriza por compartir fotografías de sus looks en redes sociales, donde acumula la importante suma de 498 mil seguidores.

Por eso la publicación donde se le ve luciendo una enorme argolla, bajo el texto de ‘I DO’, generó mucha repercusión entre sus seguidores que se debatían entre sí se trataba de alguna propuesta de matrimonio o sencillamente era una broma por el día de los inocentes.

Actualmente, la modelo mantiene una relación sentimental con un hombre de nombre Nader y de nacionalidad libanés, que aparece en algunas publicaciones de redes sociales de la mexicana.

TE RECOMENDAMOS LEER: Ale Capetillo presume alpargatas Chanel de 17 mil pesos

Reacciones de los fans de Capetillo

Los comentarios más destacados son los siguientes:

@pablomendezgmz: “Por un momento pensé cosas”

“Por un momento pensé cosas” @palomabandin: “Jajajajja ALEJANDRA TIENES QUE PARAR”

“Jajajajja ALEJANDRA TIENES QUE PARAR” @dianalu.dlof: “Pensaron lo mismo que yo???😢”

“Pensaron lo mismo que yo???😢” @marthasaenzd: “No nos sigas confundiendo ale!! 😂😂😂😂”

“No nos sigas confundiendo ale!! 😂😂😂😂” @amalia_calort: “Obvio no te estás casando verdad Ale? ¡Toda la suerte del mundo, mereces cosas bonitas!!! Me pareces una jovencita muy auténtica 🙌🙌🙌”

Todo parece indicar que la publicación de Alejandra se trató de una publicidad a una tienda de ropa y accesorios con sede en Colombia.

Sin embargo, la idea de un futuro matrimonio con su novio, Nader, no es muy descabellado, entendiendo que el sujeto ya le había entregado un anillo de promesa.

En una entrevista para TV Notas en septiembre, la influencer dijo lo siguiente sobre su pareja:

“Nader llegó cuando menos lo esperé, cuando menos abierta estaba a una relación. Es muy caballeroso y educado, siempre me ha tratado como una princesa y eso me conquistó además de su esencia; no paro de reír con él, somos grandes compañeros y tiene grandes valores”.

“El anillo es un detalle, lo mismo que si me hubiera regalado un collar y no hay nada detrás, no es un tema de compromiso sino de cariño. Tampoco pensamos en tener bebés ni en vivir juntos, mi único bebé es Bobby (su perrito, quien no viajará a México) y el de él es Charly, un labrador que le acabo de regalar, así estamos bien”, indicó.