¡Bajan! Pareja se equivoca de vuelo y termina en otro país

Los aviones son transportes que permiten economizar tiempo a la hora de viajar grandes distancias. Por eso, muchos pasajeros eligen esta opción para llegar a sus destinos, sin embargo, no todo es perfecto. Hay historias de personas que perdieron algún objeto valioso durante la documentación del equipaje o de las largas horas que esperaron por cuestiones metereológicas, pero ¿Quién se equivoca de un vuelo y termina en un país distinto?

Te recomendamos: Ella es la “mexicana más guapa” que enamoró a Qatar

Aunque suene algo de ficción, esto le ocurrió a Elise Mallia, de 33 y Jessy Jezequel, de 41 años, quienes compraron dos boletos para viajar de Fulham, Londres, a Marsella, Francia, sin embargo terminaron en España.

Varias personas con maletas en el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid (España) Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

De acuerdo con lo relatado con un medio local, la mujer expresó que: “Una hora después de nuestro vuelo, Jesse dijo que pensó que escuchó a una azafata decir Madrid, pero pensamos que lo había soñado”. Para su mala fortuna esto se reafirmo al ver que todos halaban español. Al preguntar por el destino, los enamorados descubrieron que viajaban a Madrid.

Sigue leyendo: ¿Crack en la cama? Este es el comercial de viagra que protagonizó Pelé

Sin entender qué había ocurrido, Elise narró que escanearon tres veces su boleto: “No tenemos idea de cómo sucedió. No es como tomar el autobús equivocado, ¡literalmente terminamos en un país diferente”. Un vocero de la línea replicó que “El Sr. Jezequel y la Sra. Mallia abordaron su vuelo de Marsella a Londres Stansted a través de la puerta correcta. Sin embargo, estos pasajeros no siguieron la ruta asignada al avión que partía hacia Londres Stansted, cruzaron un área no autorizada y abordaron por error un vuelo con destino a Madrid”.

Lo más visto en Publimetro TV: