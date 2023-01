Benito Cerati hace de “Shasei” su himno de vida

Benito Cerati está sentado cómodamente sobre la cama y listo par hablar de su primer disco como solista al cual llamó Shasei y que se convierte en una confesión para mostrar una faceta que mantuvo guardada por muchos años. Shasei tiene dos significados, el primero es “esbozo de la naturaleza” y la segunda es “eyaculación”.

“Yo como en mi carrera, fui como muy solitario, quizá no tuve como una situación de compinche más allá de mi banda. El estar rodeado y de haber formado parte de la escena con gente airosa que me respeta y admira, me dio una seguridad que me hizo decidir este momento para dejar el escudo y bajar las armas, en eso estoy”, señaló el cantautor.

El álbum tiene diez canciones inéditas, inspiradas en sus experiencias durante la adolescencia, la intensidad de los primeros encuentros amorosos, errores cometidos, el paso del tiempo y la convivencia entre la naturaleza y la tecnología.

“Busqué muchas referencias de mi adolescencia para escribir, de hecho casi todas las letras son de bocetos que hice cuando tenía esa edad. Creo que es una época donde todo es muy intenso y es muy rico inspirarse ahí, porque es un poco dejar hablar al niño o al adolescente para hacer una especie de featuring conmigo mismo”, comentó.

Con una charla fluida, el cantante se mostró de la manera más natural sin filtros o poses, “mi idea era inspirarme, no en lo que escuchaba en esa época que era más electrónico oscuro, sino en más aditamentos para hacerlo más cinematográfico con influencias como Goldfinger de James Bond que me gusta mucho ese soundtrack. Me fui al norte de Argentina para inspirarme en el folclor y sentir como la música más conectada con la tierra, esa mezcla llevó a sonar este disco. En el fondo es lo más pop que he hecho, pero a la vez es donde más géneros exploré”.

Benito Cerati, de 29 años, decidió inspirarse en lo que más le gusta, pues como le compartió durante la entrevista, es inquieto y muy artístico.

“Este disco me representa es como yo en música, por eso decidí llamarlo con mi nombre porque es un disco personal y muy mío. Representa un momento en el que estoy, como hace un año y medio vivo en un lugar muy bien en mi vida y siento que eso será permanente, gané una buena fuerza interior que no te tira para abajo tan fácilmente”.

Con una sonrisa y tocándose se rubia cabellera agregó, “me gusta mucho cocinar, soy muy artístico para cocinar (risas); además, los videojuegos. Elijo la música como canal de expresión, pero todas las pasiones están en ella. Me gusta armar show, saco mi parte de organizador y hago fiestas en casa, tengo un montón de gustos”.

Antes de terminar, el músico recordó a su padre Gustavo Cerati, “el lugar de mi padre en la música na­die lo podrá llenar. En comparación con mi padre, yo tengo una personalidad muy tímida. La verdad, no estoy para reemplazar a figuras que existieron, no lo haría con mi papá. No me corresponde llenar ese lugar”, finalizó.

Las claves de Benito Cerati

Perfil. Nació el 26 de noviembre de 1993 en Santiago de Chile. Creció en un ambiente rodeado de instrumentos y música, características que lo llevaron a construir su identidad artística casi desde su nacimiento.

Formación. A los 18 años formó Zero Kill, grupo con el que editó 4 álbumes, los dos primeros producidos por Tweety González: Trip Tour, Alien Head, Unisex y Lapsus.

y Colaboraciones. Marilina Bertoldi, Marina Fagés, Paula Maffia, Lucy Patané, Richard Coleman, Leo García, Virus, Charly García, Adicta, Jay Mammón y Soda Stereo. Además es coautor de las canciones de los discos Ahí vamos y Fuerza Natural de Gustavo Cerati.