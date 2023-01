José Ron revela si finalmente se casará con su novia este 2023

José Ron es uno de los galanes más guapos de la farándula nacional, ha llegado a salir con muchas famosas, pero con ninguna ha estado cerca del altar, pues al parecer, el actor no cree en el matrimonio.

Algunas de las exparejas del actor han confesado que nunca les gustó que este siempre pusiera a su mamá en primer lugar en sus prioridades, por lo que se especuló que su madre sería el principal motivo por el que José Ron nunca se llegara a casar.

No obstante, el famoso contó hace poco en el programa “Hoy” que, para él, el matrimonio no era algo importante, pues las relaciones deben basarse más en el amor y respeto, y no firmando un pedazo de papel.

Desde hace año y medio, José Ron ha mantenido una relación sentimental con Luciana Sismondi, y actualmente la considera como una de las mujeres más importantes de su vida, al igual que su progenitora.

Cuando le preguntaron en “Hoy”, si tenía planes de casarse con ella este año, esta fue su respuesta: “Fíjate que no me quita el sueño porque estamos muy bien. Estamos como creciendo, seguimos creciendo, vivimos juntos, no sentimos la necesidad de hacer eso para demostrar o para hacer que las cosas mejoren porque yo creo que no hace falta eso para que algo se ponga todavía mejor”.

Además, José Ron considera que el matrimonio trae mala suerte a las relaciones, pues ha pasado que muchos se separan al poco tiempo de haberse casado: “estoy convencido, y es mi forma de pensar, que muchas veces el papel no se necesita y a veces pues, no sé por qué, luego esas parejas y muchas personas hacen que ese papelito, algo pase (y terminen). No sé qué sea”.

Por lo tanto, José Ron no cree en el matrimonio, considera que respetar y amar a tu pareja, y demostrárselo diariamente, es mucho más importante. Pero tampoco se cierra a ello, pues ha basado su relación en mantener una buena comunicación, y si se llega a dar el tema entre ellos, lo hablan, pueden llegar a un acuerdo.