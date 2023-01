Joven reta a albañil para que adivine la cerveza

La cerveza es una bebida que muchas personas utilizan para “quitarse el calor”. Algunos albañiles ingieren este líquido mientras laboran y expresan ser expertos. Por eso, un creador de contenido retó a un trabajador de la obra para que adivinara la cerveza, por cada respuesta correcta la persona se llevaría 500 pesos.

Luis, quien tiene más de dos millones de seguidores en la plataforma de videos cortos, TikTok, acudió con una persona que tiene más de 20 años bebiendo alcohol y lo retó a descubrir qué es lo que ingería con los ojos cubiertos.

La persona acertó las cinco marcas sin algún problema. Como si se tratara de un buen vino, el hombre usó su olfato para confirmar si respuesta. Un acompañante del influencer le obsequió 500 pesos más por el impresionante paladar, sumando tres mil pesos de premio.

Otro trabajador decidió entrar en el juego, mas solo acertó dos de la cinco. Pese a sus errores, el influencer cumplió su palabra y le entregó sus mil pesos correspondientes. Hasta el momento, la grabación de los hechos suma más de siete millones de reproducciones en TikTok.

“Y luego dicen que uno no gana nada x tomar”, “Nunca pensé que ser borracho, rendiría frutos”, “Yo digo que el señor si veía el nombre de la cervezas, x q veía en donde le daban los vasos”, o “Y mi mamá me dice que tomar no me dejara nada bueno”, son algunos de los comentarios realizados por diversos usuarios.

