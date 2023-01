Ana María Alvarado y el esposo de Gloria Trevi protagonizan una acalorada discusión en Twitter

Armando Gómez mantuvo una acalorada discusión a través de Twitter con Ana María Alvarado, ya que, según él, la periodista de espectáculos estaba mintiendo en los artículos que compartió sobre Gloria Trevi.

Cabe señalar que la cantante fue demandada nuevamente por cargos de abuso de menores, y aunque se mantuvo callada durante unos días, después emitió un comunicado alegando que esas acusaciones eran completamente falsas.

Gloria Trevi afirma que la investigación que se llevó a cabo en México durante cinco años, demostró que era inocente de todos los cargos de los que se le acusaban y que era otra víctima de Sergio Andrade.

También te podría interesar:

Gloria Trevi responde ante nueva demanda por delitos contra menores de edad

¿Gloria Trevi y Pati Chapoy podrían verse las caras en la corte?

Conoce a Ana María Alvarado, la conductora de que dice haber sido amenazada por Verónica Castro

¿Por qué el esposo de Gloria Trevi discutió con Ana María Alvarado?

Ana María Alvarado suele compartir en sus redes sociales links a varios artículos de farándula, uno de ellos era sobre Gloria Trevi, entonces, Armando Gómez la acusó de desinformar a la población.

Deberías de dejar de mal informar a la gente. X q dices 2 jovenes? Cualquier Persona con 2 dedos de frente si saca cuentas no diría jovenes!! Espérate a q pongan el nombre de ella y después de eso también en nombre de las acusadoras. La versión donde atacan a gloria la han https://t.co/IMyYZVXCML — Armando Gomez (@AGM0128) January 8, 2023

“Deberías de dejar de mal informar a la gente ¿por qué dices 2 jóvenes? Cualquier persona con 2 dedos de frente si casa cuentas no diría jóvenes. Espérate a que pongan el nombre de ella y después de eso también en nombre de las acusadoras”, escribió en un tuit el esposo de Gloria Trevi citando una publicación de la periodista.

A lo que Ana María Alvarado replicó que ella obtuvo la información de la revista Rolling Stone, hecho que ella misma detalla en su columna, y que El país decidió compartir la noticia porque tuvieron acceso al expediente.

Y en cuanto a tu observación del comunicado donde dices redundando absolutamente absuelta! No es redundancia fue con intención para gente como TÚ q se cree más instancia q el SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA NACIÓN… investiga más y como reportera se imparcial se ve tu coraje https://t.co/DhkuJ6roJr — Armando Gomez (@AGM0128) January 8, 2023

Además, la periodista de espectáculos le contestó lo siguiente: “Y para que te quede claro Armando yo no he dicho que Gloria Trevi sea culpable, he comentado las notas que han salido en el diario El País y en la Revista Rolling Stone. Es mi trabajo”.

Y para que te quede claro @AGM0128 yo no he dicho que @GloriaTrevi sea culpable, he comentado las notas que han salido en el diario El País y en la Revista Rolling Stone. Es mi trabajo. — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) January 8, 2023

Pero, Armando Gómez no se quedó callado, también crítico la veracidad de otros artículos de la periodista y le escribió lo siguiente: “También tu trabajo es investigar y dar notas que sean veraz y más cuando tú sabes mejor que nadie cómo son las cosas y sabes perfectamente bien lo que hacen quienes y para quien. Esto va más allá de un chisme de espectáculos estás mentiras han causado mucho daño y dolor a nuestra familia”.

también tu trabajo es investigar y dar notas q sean veraz y más cuando tu mejor q nadie cómo son las cosas y sabes Perfectamente bien loq hacen quienes y para quien. Esto va más allá de un chisme de espectáculo estas mentiras han causado mucho daño y dolor a nuestra familia https://t.co/Pnt7Czcb2W — Armando Gomez (@AGM0128) January 8, 2023

Esta discusión pública obviamente atrajo la atención de varios usuarios de la red social del pajarito azul. Algunos se posicionaron a favor del esposo de Gloria Trevi, mientras que otros aseguran que estaba exagerando un poco, pues Ana María Alvarado solo estaba cubriendo una noticia, sin tomar partido de nadie.