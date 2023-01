Hugk Jackman reveló el secreto de Wolverine

Hugh Jackman decidió hablar sobre algunos rumores que hay en torno a su personaje de Wolverine en la cinta de X-Men, sobre todo a los que se refieren que utilizó esteroides para lograr esos músculos que mostró su cuerpo durante varias películas.

El actor australiano, de 54 años, volverá a interpretar al superhéroe en la próxima película de Deadpool, por lo que respondió a la duda de los numerosos seguidores que ha tenido durante años.

Durante el el programa Who’s talking to Chris Wallace?, de HBO, el presentador hizo el siguiente cuestionamiento: “¿Toma esteroides?¿Cómo lo hace?”

Hugh Jackman revela un secreto de Wolverine. (Foto: 20th Century Studios)

Inmediatamente Jackman respondió sin dudar: “No. Me encanta mi trabajo y adoro a Lobezno. Y, debo ser cuidadoso con cómo digo lo siguiente pero, me comentaron, anecdóticamente, los efectos secundarios de eso y pensé: ‘No me gusta tanto mi trabajo’.”

Aclaró que tuvieron que pasar seis meses para recuperar la forma física del personaje antes de filmr la nueva cinta de Deadpool 3, y lo hizo a través de la alimentación y el ejercicio, sin recurrir a los esteroides. También afirmó que jamás ha recurrido a este compuesto hormonal ni tiene intenciones de hacerlo en el futuro.

Jackman ha tenido una evolución física notable desde que empezó a interpretar a Logan en los 2000 hasta 2017.

“Así que, no. Lo hice a través del método clásico. Te diré que he comido muchísimo pollo — lo siento por los veganos, por los vegetarianos y por los pollos del mundo. Literalmente, el karma no va a estar de mi lado. Si la deidad que existe tiene algo que ver con pollos, estoy en un buen línea”, sentenció Jackman.

¿Cuándo se estrenará Deadpool 3?

La próxima película, en la cual el personaje homónimo interpretado por Ryan Reynolds se enfrentará al Wolverine de Jackman, será estrenada en cines durante el segundo semestre de 2024.