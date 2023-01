Niurka y Maryfer Centeno protagonizan pelea frente a las cámaras

Niurka Marcos volvió a ser tendencia y protagonizar un escándalo frente a las cámaras, durante el programa Se tenía que decir de La Saga, que tuvo como madrinas de lujo a Toñita, la grafóloga Maryfer Centeno y la vedette cubana.

Durante la emisión la polémica Niurka enfrentó e insultó a Maryfer Centeno durante el programa vivo, un verdadero encontronazo que provocó críticas y se volvió viral en redes sociales.

Niurka insulta a Maryfer Centeno durante programa en vivo

Fue en el programa de La Saga de YouTube, en donde Niurka confrontó a la grafóloga, luego de que hace meses analizara su historia de amor con Juan Vidal.

“No pude ni terminar de ver el video. ¿Por qué los productores creyeron que sería buena idea? Que pésima forma de exponer a ambas, sobre todo a Maryfer”, “Niurka al final es un personaje, y un personaje desagradable que no se debería soportar solo por rating”, “Increíble como los pseudoanfitriones celebren las vulgaridades de Niurka y no defiendan a la. especialista”, “De verdad necesitan rating? Esa no es la forma! Y menos permitiendo que consuma alcohol en cámara! Que pena por ellos y por Niurka, totalmente vulgar, corriente”, “Hashtash soy la señora escándalo”, “Niurka y La Saga no pueden generar esta clase de contenidos donde el protagonismo sea lastimar, ofender y desprestigiar a una persona como Maryfer”, señalaron algunos internautas.

También puede interesarte: ¡Alucinante! Los Temerarios confunden a fans de BTS

Mientras otros dieron el apoyo a Maryfer Centeno, “Todo mi cariño y solidaridad con mi querida @Grafocafe, siempre profesional, educada y capaz de mantener la paciencia con las malas personas. Te quiero harto”.

La dura polémica terminó en un emotivo abrazo con el que dejaron atrás sus diferencias.

¿Cómo fue el pleito frente a las cámaras?

El momento más intenso vino cuando uno de los anfitriones le pidió a Maryfer Centeno explicar los distintos análisis que ha realizado de los famosos del espectáculo. En ese momento, Niurka explotó y comenzó a agredirla de manera verbal; además le exigió que la dejara hablar.

La especialista de la personalidad trató de bajar el explosivo carácter de la vedette y reveló que no aceptaría faltas de respeto. Además aseguró que Niurka se ha convertido en un personaje y su verdadera personalidad no la demuestra frente a las cámaras de televisión.

Pensaba que Niurka no podía caer más bajo y pues SI podía 🤮🤢 pic.twitter.com/F4FBmq5a9B — Silvana Rafaela (@silvanaerubens) January 10, 2023