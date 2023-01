Paola Rojas cambia de foro, así fue su primera mañana fuera del noticiero

Paola Rojas sigue procesando los cambios que ha tenido su vida en los últimos días, después de quedar fuera de la barra de noticias de Televisa, la periodistas está en busca de “nuevas rutinas”.

Paola Rojas y su equipo del noticiero matutino (Instagram)

Fue a través de sus redes sociales que Paola compartió un video desde el lago de Chapultepec, al cual llamó “su nuevo foro”, e invitó a sus seguidores a unirse con ella a lo que llamó “una nueva aventura”.

“Todos los lunes de los últimos 17 años los empecé en un foro, ahora me topo con el reto de reinventarme, de hacer de mi agenda y mi vida algo diferente”, comenzó la periodista, y siguió, “me emociona porque adaptarse es un acto de inteligencia”.

Rojas también explicó que la cápsula que ha hecho durante mucho tiempo, ahora la hará de diferentes lugares, para dar las noticias en un minuto.

“Te propongo que me acompañes en esta aventura y etapa de descubrimiento”, y remató, “lo que más me conmueve de este foro es que el único límite es el cielo”.

También te puede interesar: Paola Rojas: “Me asustan los cambios” tras su salida del noticiero

¿Quién es Genaro Lozano? el suplente de Paola Rojas

En el lugar de Paola Rojas quedó el politólogo y periodista Genaro Lozano, quien se dio a conocer como el vocero del movimiento #YoSoy132 y posteriormente recibió su primera oportunidad de trabajo como conductor en 2012 en el programa Sin Filtro de Foro TV, donde se desempeñó como moderador, mientras que en 2016 se convirtió en el titular del programa Foro Global.

Lozano es Licenciado en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y tiene una Maestría en Ciencia Política - Política Estadounidense por The New School for Social Research.