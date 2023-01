Yadhira Carrillo no pierde la esperanza de que su esposo salga en libertad

Yadhira Carrillo fue a visitar a su esposo en el reclusorio donde se encuentra encarcelado, como lo ha hecho desde hace más de tres años, y al salir mantuvo una corta entrevista con la prensa.

La actriz compartió los problemas de salud que está atravesando su esposo, y que en parte considera que la mayoría son hereditarios, pero cree que tratárselos en la cárcel es sumamente complicado.

Actriz Yadhira Carrillo teme por salud de su esposo en la cárcel

La mexicana es una de varias famosas con parejas con problemas legales pic.twitter.com/0GofZUcFZ1 — FreddyParedes (@freddyp44055243) January 10, 2023

En concreto, ha dicho que el estrés ha hecho mella en su esposo, además de que también tiene problemas con la tensión, el azúcar y su colesterol está alto, aunque gracias a su disciplina ha podido sobrellevarlas.

Yadhira Carrillo comentó que no le parece correcto que ella trabaje como si todo estuviera bien, mientras su esposo sigue encarcelado. De hecho, confesó que ha recibido varias propuestas, pero no ha querido participar en ninguna y no lo hará hasta que su esposo salga libre.

Yadhira Carrillo reaparece y revela cómo pasó las fechas decembrinas



Ver nota en AFN TIJUANA: https://t.co/8PxyRpxZb6

Más información como esta en: https://t.co/jdQ58xNgAc pic.twitter.com/c5yZVmN7jj — AFN TIJUANA (@afntijuana) January 9, 2023

Con respecto al caso de su esposo, ha dicho que lo han investigado por casi 4 años y todavía siguen sin encontrar nada que demuestre su culpabilidad de todo lo que le acusan, no obstante, hasta que no se determine en un juicio su inocencia no podrá salir.

La actriz también habló de los hijos de su esposo, y aseguró que se encontraban bien y que mantenían contacto con su padre vía telefónica, ya que, al ser menores de edad, no pueden ingresar al recinto a visitarlo.

Desde su detención, la actriz #YadhiraCarrillo ha apoyado fielmente a su esposo, el abogado #JuanCollado, pero reveló si caso ha perdido la esperanza de que salga en libertad. pic.twitter.com/p2cG8nvXvX — De Primera Mano (@deprimeramano) January 11, 2023

También comentó que los hijos de su marido están seguros de la inocencia de su padre y tienen la esperanza de que pronto saldrá en libertad.