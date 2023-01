Aseguran que nadie en la telenovela “Cabo” soportaba a Bárbara de Regil

Todo parece indicar que Bárbara de Regil empezó mal el 2023, no solo la primera telenovela que protagoniza fue cancelada repentinamente, sino que además se ganó el rencor de todos en el set.

En el programa “Hoy”, la propia actriz e influencer reveló que recibió como una cubeta de agua fría la noticia de que “Cabo” acabaría repentinamente, pues no esperaba que este proyecto terminara tan rápido.

Después de compartir esta noticia, el reportero Luis Magaña reveló en el programa “De Historia en Historia”, que Bárbara de Regil dejó muy mala impresión en el equipo de la telenovela.

El reportero de espectáculos contó que estuvo en Televisa porque iba a tener una participación especial en uno de sus programas, por lo que pudo hablar con varias personas de maquillaje y vestuario sobre su experiencia con Bárbara de Regil.

“A mí me tocó hacer una participación especial en un programa, y fue en el mismo lugar y con el mismo staff que trabajaba en ‘Cabo’, porque la novela ya se acabó de hacer, entonces me tocó en ese foro y me impresionó muchísimo porque les dije ‘¿cómo les fue?’, los conozco de toda la vida, y todos diciendo ‘qué dolor de cabeza, qué mujer tan desagradable, tan maleducada’”, relató Luis Magaña.

Además, también reveló que vestuario y maquillaje no fueron los únicos que quedaron con una mala impresión de Bárbara de Regil, pues quedó mal con el personal de audio, escenografía e iluminación.

Asimismo, compartió algo que sucedió el día de reyes con la actriz: “llevó una rosca y la acabó partiendo sola, se acercaron como cinco personas con ella, porque todo el mundo la alucinaba”.

Pero eso no ha sido todo, hace poco se dio a conocer que la Universidad Autónoma del Estado de México canceló la masterclass que iba a ofrecer Bárbara de Regil por las quejas de los estudiantes.

Muchos consideran que la famosa no es una persona que deba impartir ningún tipo de clase en una institución educativa debido a los comentarios racistas, machistas y clasistas que ha dicho en múltiples ocasiones.

También expresaron que el dinero que la universidad tenía planeado gastar en la masterclass de Bárbara de Regil, la podría usar en mejorar sus instalaciones.