Esta fue la réplica de Mayeli Alonso a la novia de Lupillo Rivera por alardear de cuidar de sus hijos

A Mayeli Alonso no le gustó nada que la novia de Lupillo Rivera mencionara a sus hijos y dijera que ella los cuidaba, por lo que decidió responderle y aclararle algunas cositas por redes sociales.

Como bien sabemos, la madre de Giselle Soto se enfrascó en una discusión durante una transmisión en vivo con Mayeli Alonso, y le soltó unos comentarios sumamente racistas y xenófobos, lo que fue duramente criticado en las redes sociales.

Motivo por el cual, tanto Lupillo Rivera como Giselle Soto se quisieron deslingar del problema, pero por la presión de las redes, el hermano de Jenni Rivera acabó ofreciendo una disculpa pública a Mayeli Alonso.

Por otro lado, su novia fue criticada porque, aunque primero pareció estarse disculpando por su madre, acabó insultando a la ex de su novio, y le sacó en cara que ella cuidaba de sus hijos.

Mayeli Alonso le aclaró a Giselle Soto que Lupillo Rivera es quién tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos

La empresaria le dejó muy en claro a Giselle Soto que no le gustó nada que mencionara a sus hijos en este problema, además, le aclaró quiénes son los verdaderos responsables de atenderlos.

“Me caga que la gente en serio meta a mis hijos en esto, para qué dices tus hijos están bien, claro que están bien ayer yo llevé a mis hijos porque llevaban 3 días conmigo. No trates de hacer ver que no están conmigo, mis hijos están conmigo la mitad del tiempo con él y la mitad conmigo”, expresó Mayeli Alonso.

Además, la famosa le dijo a la nueva pareja de Lupillo Rivera que, si ella les lava la ropa a sus hijos, lo hace porque ella quiere, ya que la responsabilidad de cuidarlos cuando están con su padre, es su padre y nadie más.

“Yo a ti no te debo ningún puto favor, la responsabilidad de eso es de su papá no tuya, si tú lo haces es por gusto. No digas yo le lavo la ropa, yo también le lavo la ropa. Claro que están bien porque tienen a una mamá chingona”, remató Mayeli Alonso.