Rihanna lanza adelanto de su show del Super Bowl

La cantante de origen barbadense anunció el año pasado que sería la artista encargada del espectáculo de Medio Tiempo del Super Bowl del 2023, el cual será patrocinado por primera vez por Apple. A casi un mes del evento, Rihanna lanzó un adelanto de lo que será su espectáculo e ilusionó a sus fans por su regreso oficial a la música.

La edición número 57 del Super Bowl se llevará a cabo el próximo 12 de febrero en el State Farm Stadium en Glendale, Arizona, poco se ha dado a conocer del espectáculo que protagonizará Rihanna, pero el trailer de menos de 1 minuto ya conmocionó a muchos de sus fanáticos.

Adelanto del Medio Tiempo del Super Bowl

Rihanna se alejó durante varios años de la escena musical, por lo cual su regreso se ha convertido en uno de los más esperados de la industria. A través del recurso de voice and off remarcó la noticia, “¿dónde has estado, Rihanna?” seguido de “te hemos estado esperando”.

Al estilo de los desfiles característicos de su marca de lencería ‘Savage X Fenty’, la interprete de “Umbrella” apareció en una especie de pasarela, con un abrigo verde bastante vistoso, un enterizo negro, accesorios plateados grandes y un peinado extravagante que destacó a lo largo de la grabación.

Al final del clip Rihanna se llevó uno de sus dedos a la boca en señal de silencio y comenzó a sonar una de sus canciones más famosas “Needed Me”, la cual podría ser una de las principales durante su show.