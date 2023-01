En vivo: La gala de los Critics Choice Awards desde Los Ángeles

La entrega número 28 de los Critics Choice Awards, la premiación que destaca a los mejor del cine y la televisión estadounidense, y que son otorgados por la Asociación de Críticos (CCA), compuesto por expertos de Estados Unidos y Canadá; se realiza este 15 de enero desde el hotel Century Plaza de la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California.

Así fue la alfombra roja de Critics’ Choice Awards 2023. / Foto: Getty Images

La ceremonia es conducida por la actriz y comediante Chelsea Handler.

Las películas más nominadas son Todo en todas partes con 14 consideraciones, le sigue a película semiautobiográfica de Steven Spielberg, Los Fabelman con 11 nominaciones.

En tanto, en televisión, la serie Abbott Elementary cuenta con seis nominaciones, seguida de la sexta y última temporada de Better Call Saul (Netflix), con cinco.

Ganadores Critics Choice Awards 2023

CINE

Mejor Película

Avatar: El Camino del Agua

Babylon

Los espíritus de la isla

Elvis

Todo en todas partes al mismo tiempo

Los Fabelman

Glass Onion: un misterio de Knives Out

RRR

Tár

Top Gun: Maverick

Ellas dicen

Mejor actor

Austin Butler – Elvis

Tom Cruise – Top Gun: Maverick

Colin Farrell – Los espíritus de la isla

Brendan Fraser – La Ballena

Paul Mescal – Aftersun, atardecer

Bill Nighy – Living

Mejor actriz

Cate Blanchett – Tár

Viola Davis – La mujer rey

Danielle Deadwyler – Till

Margot Robbie – Babylon

Michelle Williams – Los Fabelman

Michelle Yeoh – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actor de reparto

Ke Huy Quan – Todo en todas partes al mismo tiempo

Mejor actriz de reparto

Angela Bassett – Pantera Negra: Wakanda por Siempre

Jessie Buckley – Ellas Dicen

Kerry Condon – Los espíritus de la isla

Jamie Lee Curtis – Todo en todas partes al mismo tiempo

Stephanie Hsu – Todo en todas partes al mismo tiempo

Janelle Monáe – Glass Onion: un misterio de Knives Out

Revelación

Frankie Corio – Aftersun, Atardecer

Jalyn Hall – Till

Gabriel LaBelle – Los Fabelman

Bella Ramsey – La vida de Catherine

Banks Repeta – El Tiempo Del Armagedón

Sadie Sink – La Ballena

Mejor elenco

Los espíritus de la isla

Todo en todas partes al mismo tiempoe

Los Fabelman

Glass Onion: un misterio de Knives Out

La Mujer Rey

Ellas Dicen

Mejor dirección

James Cameron – Avatar: El Camino del Agua

Damien Chazelle – Babylon

Todd Field – Tár

Baz Luhrmann – Elvis

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Todo en todas partes al mismo tiempo

Martin McDonagh – Los espíritus de la isla

Sarah Polley – Ellas Dicen

Gina Prince-Bythewood –La Mujer Rey

S. S. Rajamouli – RRR

Steven Spielberg – Los Fabelman

Mejor comedia

Los espíritus de la isla

Bros

Todo en todas partes al mismo tiempo

Glass Onion: un misterio de Knives Out

Triángulo de tristeza

El insoportable peso de un talento descomunal

Mejor film animado

Guillermo del Toro’s Pinocchio

Marcel the Shell with Shoes On

Gato con botas: el último deseo

Red

Wendell y Wild

Mejor film en lengua extranjera

RRR

Cheers on a well deserved win @RRRMovie 🥂! pic.twitter.com/f3JGfEitjE — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023

Mejor canción

“Carolina” – Taylor Swift / La Chica Salvaje

“Ciao Papa” – Guillermo del Toro’s Pinocchio

“Hold My Hand” – Lady Gaga / Top Gun: Maverick

“Lift Me Up” – Rihanna / Pantera Negra: Wakanda por Siempre

“Naatu Naatu” – M. M. Keeravani y Rahul Sipligunj / RRR

“New Body Rhumba” – LCD Soundsystem / Ruido de fondo

TELEVISIÓN

Mejor serie - Drama

Andor (Disney+)

Bad Sisters (Apple TV+)

Better Call Saul (Netflix)

The Crown (Netflix)

Euphoria (HBO Max)

The Good Fight (Paramount+)

La casa del dragón (HBO Max)

Severance (Apple TV+)

Yellowstone (Paramount+)

Mejor serie - Comedia

Abbott Elementary (Star+)

Barry (HBO Max)

El oso (Star+)

Better Things (FX)

Ghosts (CBS)

Hacks (HBO Max)

Nuevo, pero no tanto (Reboot) (Star+)

Reservation Dogs (Star+)

Mejor Miniserie

The Dropout (Star+)

Gaslit (Lionsgate+)

The Girl from Plainville (Lionsgate+)

The Offer (Paramount+)

Pam & Tommy (Star+)

Estación Once (HBO Max)

This Is Going to Hurt (AMC+)

Por mandato del cielo (Star+)

Mejor película para televisión

Fresh (Star+)

Depredador: La presa (Star+)

Ray Donovan: The Movie (Paramount+)

The Survivor (HBO Max)

Three Months (Paramount+)

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Mejor actor en serie dramática

Jeff Bridges – The Old Man (Star+)

Sterling K. Brown – This Is Us (Star+)

Diego Luna – Andor (Disney+)

Bob Odenkirk – Better Call Saul (Netflix)

Adam Scott – Severance (Apple TV+)

Antony Starr – The Boys (Prime Video)

Mejor actriz en serie dramática

Christine Baranski – The Good Fight (Paramount+)

Sharon Horgan – Bad Sisters (Apple TV+)

Laura Linney – Ozark (Netflix)

Mandy Moore – This Is Us (Star+)

Kelly Reilly – Yellowstone (Paramount+)

Zendaya – Euphoria (HBO Max)

Mejor actor en serie de comedia

Matt Berry – What We Do in the Shadows (Star+)

Bill Hader – Barry (HBO Max)

Keegan-Michael Key – Nuevo, pero no tanto (Reboot) (Star+)

Steve Martin – Only Murders in the Building (Star+)

Jeremy Allen White – El oso (Star+)

D’Pharaoh Woon-A-Tai – Reservation Dogs (Star+)

Mejor actriz en serie de comedia

Christina Applegate – Muertos para mí (Netflix)

Quinta Brunson – Abbott Elementary (Star+)

Kaley Cuoco – The Flight Attendant (HBO Max)

Renée Elise Goldsberry – Girls5eva (Peacock)

Devery Jacobs – Reservation Dogs (Star+)

Jean Smart – Hacks (HBO Max)

Mejor actor en miniserie

Ben Foster – The Survivor (HBO)

Andrew Garfield – Por mandato del cielo (FX)

Samuel L. Jackson – The Last Days of Ptolemy Grey (Apple TV+)

Daniel Radcliffe – Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel)

Sebastian Stan – Pam & Tommy (Star+)

Ben Whishaw – This is Going to Hurt (AMC+)

Mejor actriz en miniserie

Amanda Seyfried – The Dropout (Star+)

Congratulations to @AmandaSeyfried on her win for Best Actress in a Limited Series or TV Movie for The Dropout! #criticschoice #criticschoiceawards pic.twitter.com/jCBuPQNSp9 — Critics Choice Awards (@CriticsChoice) January 16, 2023

Mejor actor de reparto en serie dramática

Giancarlo Esposito – Better Call Saul (Netflix)

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Jennifer Coolidge – The White Lotus (HBO Max)

Mejor actor de reparto en serie de comedia

Henry Winkler – Barry (HBO Max)

Mejor actriz de reparto en serie de comedia

Sheryl Lee Ralph – Abbott Elementary (Star+)

Mejor actor de reparto en miniserie

Paul Walter Hauser – Black Bird (Apple TV+)

Mejor actriz de reparto en miniserie

Niecy Nash-Betts – Dahmer – Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer (Netflix)