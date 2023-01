Guillermo del Toro y Pinocho ganan Mejor película animada en los Critics Choice Awards

Guillermo del Toro llegó para imprimirle calidez y humor desde la alfombra roja de los Critics Choice Awards. El cineasta tapatío logró un nuevo premio para Pinocho, al ganar en la categoría Mejor largometraje animado, donde sus rivales fueron: Marcel the Shell with Shoes On, Puss in Boots: The Last Wish, Turning Red y Wendell & Wild.

Guillermo del Toro. (Kevin Winter/Getty Images for Critics Choice )

“Por favor no pongan la música. Nos rechazaron todos los estudios, llevo más de 15 años pero aquí estamos, pero es un excelente camino para lograr grandes objetivos. No es una película para niños, es un medio o forma de llegar con paciencia. Nunca hubo una mejor época de animadores preparados para lograr todo esto”, fue parte del discurso de Guillermo del Toro.

El carisma de Guillermo del Toro es impresionante. Nos representa a todos los mexicanos de una manera magistral, con clase. Gracias @RealGDT, eres ejemplo para todos. #Pinocho #GoldenGlobes2023 #PinocchioMovie #GoldenGlobes || pic.twitter.com/SxqgRnX1qr — Carlos Quiñones (@sabio28) January 11, 2023

Guillermo del Toro en su discurso ganador dice "Animation IS cinema".



Todos en el público le aplauden. La cámara enfoca a Spielberg que, sonriendo, asiente.



Momentazo carajo pic.twitter.com/GDwCDHBJhk — Mr. Bojangles (@alfunks) January 11, 2023

cate blanchett cheering for guillermo del toro's pinocchio's win at the critics choice awards! <3 pic.twitter.com/6Vtp4DpdT3 — Rina (@bbblanchett) January 16, 2023

El premio de la Crítica Cinematográfica (originalmente llamado Critics Choice Movie Awards) es un premio concedido por la Broadcast Film Critics Association en reconocimiento de la excelencia en logros cinematográficos y en su edición 2023 decidió honrar el trabajo del director mexicano.

La gala tiene lugar en el Fairmont Century Plaza Hotel en Los Ángeles, California.