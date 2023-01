Sergio Mayer aconseja a Luis De Llano por caso de Sasha Sökol

Hace algunos meses atrás, la cantante mexicana Sasha Sökol presentó una denuncia en contra de Luis del Llano por supuestos daños moral, ya que según lo informado por el equipo legal de la artista, el productor habría iniciado una relación con ella cuando esta tenía apenas 14 años de edad.

“El señor De Llano promovió e inició una relación romántica con ella cuando era una niña de 14 años”, dicta el comunicado de los abogados. “Recientemente, el señor De Llano se ufanó de forma pública de esta relación revictimizando a Sasha Sokol”, dice.

Asimismo, catalogan de “Indignante” que el productor haya reconocido que ambos mantuvieron una relación romántica, aun cuando este es 25 años mayor que ella. “Es indignante que llegue al extremo de reconocer abiertamente la existencia de una relación romántica, con una niña 25 años menor, en un contexto de total asimetría”.

Debido a esto, la cantante inició una demanda en contra de De Llano hace aproximadamente 6 meses. “El juicio civil fue admitido a trámite y el señor de Llano ya fue notificado. En la demanda se solicita que los tribunales declaren que existieron conductas ilícitas por parte del señor de Llano que causaron daño moral en diversos aspectos a Sasha Sökol”, se indica en un tuit publicado en la cuenta oficial de la cantante.

Respondiendo a los requerimientos de información de diversos medios de comunicación y en nombre de la señora Sasha Sokol, se informa que el equipo legal que la representa inició una acción civil por daño moral en contra del señor Luis de Llano. — Sasha Sokol (@SashaSokol) July 19, 2022

Fue durante el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ Que el actor y político Sergio Mayer dio a conocer el aprecio que le tiene a De Llano, confesando que a pesar de todo eso, se mantiene del lado de la justicia.

“Yo le tengo mucho cariño y respeto a Luis de Llano como productor, evidentemente. Sin embargo, una de las características que yo he manejado como político ha sido defender las menores que han sido violentadas y abusadas”, indicó.

Asimismo, también reveló que en su momento habló con el productor de televisión y le dijo que debía reconocer lo sucedido. “Yo hablé con Luis en algún momento y le dije que simplemente lo que Sasha está buscando es un reconocimiento de que hubo un error y que Luis tenía que reconocer, y le dije: ‘No puedes defender lo indefendible, tienes que reconocer que en ese momento hubo un error’. Hay que entender que Luis lo hizo por amor”, dijo Mayer.

No obstante, también aseguró que Luis no admitía su equivocación, pues adicional a lo difícil que se le ha hecho asimilarlo, su equipo legal también le pidió que no lo hiciera. “Para él ha sido muy difícil reconocerlo, y me dijo que sus abogados le habían recomendado no hacerlo”.

“Hay que entender que no nada más con Luis, sino muchos productores se manejaban así, y las menores de edad eran violentadas. Pero no era tan visto. Ahora se está visualizando y hay que tener empatía con las víctimas. Definitivamente mi respeto y admiración para Sasha y todo mi apoyo como mujer por lo que ha dicho y como lo ha expresado”, aseguró.