Sasha Sökol rompe en llanto al hablar de la respuesta que dio su presunto abusador

.@SashaSokol habla sobre la decisión de #Yordi de no bajar la entrevista a #LuisN y rompe en llanto ante las cámaras por declaraciones de su presunto abusador: 'No me arrepiento de nada'#DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/LmOvQLCimw