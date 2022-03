“No he cometido ningún delito, ni he actuado de forma inmoral”, Luis de Llano

A unos días de que se cumpla un mes de que Sasha Sokol denunciara abuso por parte de Luis de Llano, cuando ella tenía 14 años y él 39, el productor ha respondido.

Fua través de sus redes sociales, donde De Llano lanzó un comunicado.

En el escrito, el productor ofrece disculpas a la cantante “si sus comentarios la ofendieron”, y agregó, “mi relación con Sasha Sokol siempre fue abierta y transparente por parte de ella y su familia”.

Además reiteró que “en todo momento y bajo toda circunstancia nos brindamos recíprocamente respeto, compañía, amor y comprensión”.

Tras 20 años de casados la esposa del productor le pidió el divorcio Foto: Instagram @luisdllanomacedo

Luis de Llano también explica que mantuvieron una buena relación tanto en lo personal como en lo profesional.

Y sigue, “en mi vida siempre me he conducido con la verdad, no he cometido delito alguno, ni tampoco he actuado de forma inmoral”, y aclaró que los hechos narrados el pasado 8 de marzo en diferentes medios nacionales e internacionales, “son meras y falsas especulaciones”.

Finalmente agradeció el apoyo de su familia. Aquí el comunicado completo.

La denuncia de Saha Sokol contra Luis de Llano

El pasado 8 de marzo Sasha Sokol sacudió las redes sociales al denunciar haber sido víctima de una relación abusiva durante la adolescencia con el productor de Timbiriche, quien entonces tenía 39 años.

Te puede interesar:

Así fue la controversial relación entre Luis de Llano Macedo y Sasha Sokol

Celina del Villar, esposa de Benny Ibarra habla del caso Luis de Llano y Sasha Sokol

“Mientras mujeres en mi situación no nos atrevamos a hablar con la verdad, seguirá habiendo hombres como Luis de Llano”, escribió Sokol en el primero de una serie de tuits enviados en el marco del Día Internacional de la Mujer. “Desde los 14 años quise creer que fui responsable de lo que pasó. Hoy comprendo que mi única responsabilidad fue guardar silencio”.

Entrevista desató acusación

Fue durante una entrevista con Yordi Rosado a través de Youtube, donde Macedo reveló varios detalles de la controversial relación que vivió junto a Sokol hace más de 30 años, cuando él tenía 39 años y la joven 17.

La diferencia de edad no fue impedimento para que ambos vivieran una historia de amor que evidentemente no fue bien vista por muchos.

“Sí, sí tuve un romance yo con Sasha, me enamoré y me mandó al demonio, lo admito, tuve un momento en que convivimos mucho y estuve muy enamorado de ella y un día me dijo nada que ver, y nada que ver y se acabó”, reveló el productor.

La madre de Sasha Sokol se enteró de lo que sucedía, pero en ningún momento aprobó la relación por ser su hija una menor de edad.

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento pues cambió nuestra relación completamente”, comentó Luis.

Durante la conversación, el productor mexicano reveló que desconoce si la intérprete de realmente se enamoró.

“Yo no sé si se enamoró de mí o no, pero yo sí estaba enamorado un rato así, pero obviamente uno va enamorándose en la vida de mucha gente”, agregó.