Ximena Navarrete se pronuncia sobre el supuesto fraude en el Miss Universo

Ximena Navarrete se coronó Miss Universo en el año 2010, y en la edición de 2022 fue invitada a formar parte del jurado, motivo por el cual, muchos han estado cuestionándole sobre la decisión de la ganadora de este año.

La ex reina de belleza aseguró que no había manera de que ocurriera un fraude en el certamen, puesto que los votos se emiten de manera electrónica y, por ende, no hay forma de cambiarlos o de hacer trampa.

Aunque, Ximena Navarrete primero lamentó que su compatriota, Irma Miranda no avanzara tanto en la competencia: “Me dio mucha tristeza, al igual que a muchos de ustedes, que son muy fans de los concursos, que no entró Irma (Miranda)”.

Ximena Navarrete asegura que la votación fue secreta y segura

Ximena Navarrete quiso dejar muy en claro que los votos son secretos, el jurado no comparte su votación con los demás, además, las participaciones van acumulando puntos durante toda la competencia que se añaden a la nota final.

“A mí me dan el top 16 y de ese top, ya es cuando yo empiezo a votar y me enseñan sus entrevistas, las que hicieron con el jurado en privado”, añadió la ex Miss Universo.

Expresó que la candidata de Venezuela era una de las más completas y que también se merecía la corona, al igual que República Dominicana, pero puede que al resto del jurado no haya pensado lo mismo.

Para finalizar, con respecto al tema de que si hubo fraude o no, esto fue lo que dijo: “Solo les puedo decir que somos un jurado votando en una computadora; los números y que ponemos no hay manera de moverlo, de que esto sea algo ilegal o mal hecho”.