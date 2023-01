Talina Fernández cuenta sus anécdotas de los amores de su época

Catalina María Fernández es su nombre, pero todos la llaman Talina. Una periodista y conductora de diferentes programas de televisión en México que engancha la atención de todos por su peculiar forma de ser. Ha estado presente en diversos shows de Tv o a través de canales de YouTube donde comparte su picardía y cuentos en su mayoría divertidos. Recientemente estuvo platicando sobre las salidas al cine con los amores de su época.

La talentosa mujer tiene 91 mil seguidores en Instagram y ahora comparte por esta red social, algunas de sus experiencias y momentos de joven. Por supuesto, no pudo dejar de contar cómo era el trato de los galanes de su tiempo de juventud, en especial cuando iban al cine.

Después de explicar por donde pasaba el brazo de su acompañante, los seguidores comenzaron a sentirse identificados y otros no pero de igual manera, dejaron sus comentarios: “Jajajaja que chulada”, “A mí nunca me paso eso jajajajja.nunca me tocaron la varilla”, “Que buenas son sus anécdotas señora del buen decir la admiro y la respeto”, son algunos de los mensajes.

Talina Fernández tuvo una importante participación en el programa de gastronomía más importante de la televisión Azteca; MasterChef Celebrity. En el episodio número 11, durante el programa especial de Día de Muertos, la célebre periodista y conductora le dijo adiós a la cocina más famosa de México en medio de abrazos, aplausos y otras muestras de cariño.

Ante el resultado del show de comida, Fernández, no podía dejar de agradecer y por eso, creó un video dedicado a todos sus compañeros.

“Muchas gracias @masterchefmx por invitarme, por tratarme tan bien y por dejarme tantas enseñanzas, gracias a todos mis compañeros por ayudarme y por estar pendientes de mi y por supuesto gracias a ustedes por seguir el programa y apoyarme semana con semana. Los espero pronto en YouTube con sorpresas”, agregó en su cuenta de Instagram.

Talina también compartió con su nieta María Levy un podcast llamado, ‘Platicando con mi abuela’. allí también han intercambiado experiencias y momentos que entretienen a todos los usuarios de su canal. La pasan increíble en cada episodio.