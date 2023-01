Así respondió Niurka Marcos al comentario que le hizo Frida Sofía donde la llama ‘naca’ y ‘bruja’

Hace unos días, Niurka Marcos mantuvo una discusión con la grafóloga, Maryfer Centeno, quien aseguró que ella era un “personaje”, en un estudio que hizo sobre su comportamiento, y Frida Sofía no quiso desaprovechar la oportunidad para dejar muy en claro lo que pensaba de la cubana.

El conflicto entre la hija de Alejandra Guzmán y la vedette no es nuevo, de hecho, empezó poco después de que denunciara públicamente que su abuelo había abusado sexualmente de ella y que su madre lo sabía y nunca dijo ni hizo nada al respecto.

¡FRIDA SOFÍA SE LANZA CONTRA NIURKA!



Frida Sofía no se dejó de los comentarios de Niurka Marcos y le respondió duramente.https://t.co/meLHHIw6E3 pic.twitter.com/DMSda2gi7Q — @TVNotasmx (@TVNotasmx) April 14, 2021

En ese entonces, Niurka Marcos se posicionó del lado de la cantante y le ha reprochado en numerosas ocasiones a Frida Sofía que ha manchado el nombre y la reputación de su familia.

¿Qué escribió Frida Sofía a Niurka Marcos y qué le respondió ella?

En la cuenta de Instagram de Maryfer Centeno, Frida Sofía dejó el siguiente mensaje: “Niurka, cosita, la ‘naqui’ (naca) ‘wannabe’, ‘bruji’ (bruja). Esa sí me da miedo de frente porque escupe en lugar de gritar… me da asquito… esa baba es jarabe del diablo”.

Niurka Marcos revela qué mensaje le envió a Frida Sofía al enterarse de su aborto. https://t.co/TXc4xWAtiz pic.twitter.com/Fqg2ecdoxR — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) August 22, 2019

Los medios no tardaron en notar ese comentario y han querido saber la respuesta de la cubana, que ha dicho: “Lo que pueda decir una persona disfuncional que no ha hecho nada importante de su vida, qué me puede importar, ¿verdad?”

Pero eso no fue todo lo que dijo Niurka Marcos, además añadió: “Entonces, tú puedes decir niñita estúpida, absolutamente todo lo que tú quieras. Nada de lo que tú digas pequeña tontita, desafortunada, puede superar todo lo que ya a mí me han dicho”.

¡No se quedó con nada! 😱🔥💃

¡Niurka Marcos opinó sobre la polémica de Jorge Salinas, Frida Sofía y Paty Navidad! 📺 #VLAFinDeSemana #KunnoEnVLA pic.twitter.com/sXHRJfq131 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 21, 2023

Y finalizó asegurando, que Frida Sofía era demasiado pequeña para ella, pues sus guerras “son con monstruos verdaderos. Tú no eres más que el pedo de un perro con flojera en el estómago”.