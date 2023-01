Tras 12 años de relación y dos hijos, Shakira y Gerard Piqué le pusieron fin a su relación debido a una supuesta infidelidad por parte del exfutbolista, “Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad”, escribió la colombiana en un comunicado.

Gerard Piqué y Shakira en 2015. / Foto: Getty Images (David Ramos/Getty Images)

Sin embargo, las semanas pasaron y se reportó que Gerard Piqué había encontrado nuevamente el amor, con una chica 12 años menor que él, y se trató de Clara Chía. De acuerdo con varias fuentes, el exjugador quedó enamorado debido a que era más comprensiva y no tenía actitudes de diva como su exnovia, Shakira.

Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con una abogada. / Foto: Agencias

Con los meses, esta información fue confirmada y aunque no han hecho público su noviazgo, fueron captados en varias ocasiones tomados de las manos y asistiendo a varios lugares, sin embargo, la historia de amor podría haber llegado a su fin debido a una nueva infidelidad por parte de Piqué.

Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con una abogada. / Foto: Instagram @clarachia55

Clara Chía y Gerard Piqué habría puesto fin a su relación

Dicha información surgió días más tarde de que se reportara el rompimiento entre Clara Chía y Piqué, sin embargo, una fuente cercana al español, reveló lo siguiente, “No sé de donde ha salido la noticia, pero no y no. No han roto, siguen juntos. Todo está como antes. Nada de crisis, ni temas raros”, compartió Vanitatis.

Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con una abogada. / Foto: Instagram

Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con una abogada

Mediante una publicación en su cuenta de Instagram, el periodista español Jordi Martín, escribió el siguiente mensaje, “¿La conoces Gerard Piqué? Luego que no te extrañe que Shakira tire el mundo encima tuyo”, dicha leyenda iba acompañada de una captura de pantalla donde se puede ver el perfil de Julia Puig, una abogada española de 25 años de edad.

Paparazzi @jmpaparazzo habría indagado a @3gerardpique por una abogada de Barcelona. Algunos sugieren una nueva infidelidad, pero esta vez hacia Clara Chía. pic.twitter.com/YHpuIqujl2 — Chismes Frescos de famosos (@chisme_famosos7) January 19, 2023

Dando a entender que Gerard Piqué nuevamente le habría sido infiel a su pareja, cabe señalar que tras el post del periodista, Julia Puig tomó la decisión de poner todas sus cuentas en redes sociales en privado por lo que se cree que este rumor sería cierto. Hasta este momento, ninguno de los involucrados ha emitido una declaración al respecto.

Julia Puig. Gerard Piqué le habría sido infiel a Clara Chía con una abogada. / Foto: Instagram @familiy_barcelona

