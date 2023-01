TOMORROW X TOGETHER comparte adelanto exclusivo de su quinto EP ‘The Name Chapter: TEMPTATION’. / Foto: BIGHIT MUSIC

La ‘it band’ de la Generación Z TOMORROW X TOGETHER (SOOBIN, YEONJUN, BEOMGYU, TAEHYUN, HUENINGKAI) comparte un nuevo adelanto de su quinto EP, The Name Chapter: TEMPTATION. El video muestra fragmentos de las cinco pistas del nuevo EP: el sencillo principal “Sugar Rush Ride”, “Devil by the Window”, “Happy Fools (feat. Coi Leray)”, “Tinnitus (Wanna be a rock)” y “Farewell, Neverland”.

“Sugar Rush Ride” es una pista pop alternativa y sexy con guitarras de funk y coros contrastantes. Cuenta la historia de un niño que cae en las dulces tentaciones de un demonio.

Otras canciones del EP incluyen la precuela pop “Devil by the Window”, “Happy Fools (feat. Coi Leray)” con YEONJUN como topliner y todos los miembros como letristas, la pista de afro-pop “Tinnitus (Wanna be a rock)” sobre sentirse vacío después de una fiesta, y la última despedida a un paraíso hermoso pero completamente irresponsable con “Farewell, Neverland”.

TOMORROW X TOGETHER anuncia la gira mundial <ACT: SWEET MIRAGE>. / Foto: BIGHIT MUSIC

TOMORROW X TOGETHER lanzará un adelanto de su nuevo video musical “Sugar Rush Ride” a finales de esta semana.

