Brendon Urie anuncia el final de Panic! At the Disco

Semanas atrás, Pete Wentz, integrante de Fall Out Boy, mediante una fotografía publicada en redes sociales, reveló que su mejor amigo Brendon Urie, vocalista de Panic! At the Disco, estaría esperando a su primer hijo.

Cabe señalar que Pete Wentz filtró la noticia sin querer ya que mediante un video donde se encontraba cocinando, el cual fue publicado en su cuenta de Instagram, en el fondo se puede ver una fotografía de Sarah Orzechowski, esposa de Brendon Urie, con lo que parece ser una baby bump o una pancita.

Tras esto, los fans comenzaron a preguntarse cual sería el futuro de la banda que saltó a la fama gracias al sencillo “I Write Sins Not Tragedies” estrenado en 2006 y que posteriormente alcanzarían el reconocimiento internacional con el tema “Nine in the Afternoon”.

Y solo tuvieron que pasar un par de semanas para que el vocalista Brendon Urie revelará que la agrupación Panic! At the Disco llegaría a su fin tras finalizar la gira Viva Las Vengeance Tour por Reino Unido y Europa, “Ha sido un increíble viaje”, escribió Urie.

“Al crecer en Las Vegas, nunca podría haber imaginado a dónde me llevaría esta vida. Tantos lugares en todo el mundo y todos los amigos que hemos hecho en el camino.

Pero a veces un viaje debe terminar para que comience uno nuevo. Hemos estado tratando de mantenerlo en secreto, aunque algunos de ustedes pueden haber oído... ¡Sarah y yo esperamos un bebé muy pronto! La perspectiva de ser padre y poder ver a mi esposa convertirse en madre es a la vez aleccionador y emocionante. Espero con ansias esta próxima aventura.

Dicho esto, voy a poner fin a este capítulo de mi vida y poner mi enfoque y energía en mi familia, y con ese Panic! At The Disco ya no existirá.

Gracias a todos por su inmenso apoyo a lo largo de los años. Me he sentado aquí tratando de encontrar la manera perfecta de decir esto y realmente no puedo expresar con palabras cuánto ha significado para nosotros. Ya sea que haya estado aquí desde el principio o recién nos haya encontrado, ha sido un placer no solo compartir el escenario con tanta gente talentosa, sino también compartir nuestro tiempo con usted. Tengo muchas ganas de ver a todos en Europa y el Reino Unido para una última carrera juntos.

Te amo. Te aprecio. Gracias por existir. Brendon”.

