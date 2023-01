¿Indirecta a RBD? Poncho Herrera escribe polémico mensaje en redes sociales

Desde el momento en el que RBD anunció su reencuentro, muchas han sido las reacciones y dudas de sus fans, entre estas es si su ex compañero, Alfonso Herrera, esta vez los acompañaría a la gira, pero con el paso de los días, quedó más que claro que el actor no estaría presente.

A pesar de todo, se ha mencionado que ‘Poncho’, como cariñosamente le dicen sus fanáticos y amigos, sigue de una u otra manera siendo parte de esta familia llamada ‘Rebelde’, debido a su destacada participación en la serie.

Revelándose además, que a este le gusta más estar delante de las cámaras, que arriba de un escenario, algo que muchos han respetado, pues fue la decisión que tomó y la manera en que ha logrado impulsar su carrera artística.

No obstante, tras compartir las fechas y ciudades que visitarán para este reencuentro, Herrera publicó un escrito en su cuenta oficial de Twitter que dejó pensando a muchos.

“Los amigos se cuentan en las buenas para ver cuántos hay… y en las malas para ver cuántos quedan”, dicta el tuit que hasta el momento tiene más de 3 mil Retuits y 20 mil me gusta.

Los amigos se cuentan en las buenas para ver cuantos hay… y en las malas para ver cuantos quedan. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 21, 2023

Todo esto causó curiosidad, e incluso se ha llegado a pensar que es una indirecta para sus ex compañeros de RBD, por lo que inmediatamente sus seguidores mostraron su opinión al respecto, refutando en su mayoría el hecho de que este no participe en la gira.

“Así como a los mal agradecidos que después de ser nada y ahora son famosos ya no quieren ser RBD”.

“Poncho pero no seas rencoroso, a ti te invitaron a la gira y tú no quisiste ir. Eso no es culpa de los muchachos”.

“Maite tiene serie en Netflix y va hacer la gira con RBD, ¿Cuál es el verdadero motivo para no ir? ¿Es tu mujer?”.

“¿Y tus amigos con los que viviste tantas cosas bonitas? ¿Si te acuerdas de ellos todavía? Porque parece que ya no. ¿Aún hay algo poncho?”.

“Estás diciendo que sus amigos no son los de RBD, pero tú has pintado tu raya con ellos. También está quién quiera unirse. La amistad también es unión y estar presente.

Citaron algunos de sus seguidores.