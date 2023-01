Aitana y Sebastián Yatra son captados entre besos y abrazos en Los Ángeles

Aitana y Sebastián Yatra pasan por un buen momento en su carrera musical, pero no han tenido mucha suerte en el amor. La pareja protagoniza una serie de rumores sobre un posible noviazgo, algo que ellos no han confirmado.

Los populares cantantes de pop han sido destacados en medios gráficos, por la existencia de una relación amorosa. La revista ¡Hola!, publicó una nota en el que se confirmaba esta relación, en el que presentó de manera exclusiva unas imágenes, durante su estancia en Estados Unidos.

“Esta semana en exclusiva en ¡HOLA!, las imágenes definitivas de Aitana y Sebastián Yatra: besos, amor y escapada juntos a Los Ángeles”, compartió la revista en sus redes sociales.

El colombiano y la española disfrutaron la visita a Disneylandia, en Los Ángeles, California. De acuerdo a la revista, ambos artistas se encuentran saliendo, sin embargo, esto no ha sido confirmado por ninguno de los cantantes.

Los rumores crecieron cuando Aitana compartió una imagen en su Instagram, donde aparece el cantante colombiano con algunos amigos.

“Cómo te va a dar malas vibras Sebastián Yatra??? Si literalmente tiene un arcoiris en el cerebro ese pibe”, “Me fuí por un tiempo y Sebastián Yatra y Aitana ya son novios. alguien me explica qué me perdí?”, “Que bonitas fotos de Aitana y Sebastián Yatra parecen 2 niñitos disfrutando su momento”, “No sé por qué siento que yo sería capaz de enamorarme de Sebastián Yatra aunque sea medio idiota (como que en las imágenes se ven re lindos y es como si a él no le importara nada lo que digan, i like”, comentaron algunos internautas.

AITANA Y SEBASTIAN YATRA MI NUEVA PAREJA FAVORITA. pic.twitter.com/DXKHojL3An — Pri. 🎄 (@hastaelqueso) January 25, 2023

Pero también hubo reacciones negativas, “Falta de códigos, no se sale con el ex de una amiga, habiendo tantos hombres”, “Cuidado no te haga. Lo mismo que a TINI..”, “Ay aleja a esa Yatra de tu vida niñaaaa te quiere puro comer”.

📸 | Aitana e Sebastian Yatra juntos na Disneyland de Los Ángeles. pic.twitter.com/JnwuVvoxBi — Portal Aitana Brasil (@PortalAitanaBR) January 25, 2023