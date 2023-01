Oscar 2023: los directores de ‘Everything Everywhere All at Once’ rechazaron a Marvel para hacer su película

Durante el lanzamiento de la película ‘Everything Everywhere All at Once’, muchos críticos especializados escribieron que esta cinta si era realmente un ‘Multiverso de la Locura’ como lo prometió Doctor Strange 2.

Lo que muchos no saben es que los creadores de la cinta, que cuenta con 11 nominaciones al Oscar, realmente si se encontraban en el radar de Marvel para dirigir algún proyecto de superhéroes.

Así lo dieron a conocer Daniel Kwan y Daniel Scheinert, directores de la película, quienes tienen mucha cercanía con los hermanos Joe y Anthony Russo, encargados de la exitosa Avengers: EndGame.

En una entrevista con IndieWireel, Sheninert confesó que rechazaron participar en ‘Loki’ para enfocarse en su propia película:

“Hubo reuniones con Marvel sobre Loki a las que ni siquiera fuimos. Estábamos tratando de hacer nuestra propia película del multiverso”.

Kwan añadió: “La reunión estaba fijada y fuimos, pero cuando fuimos dijimos que probablemente no íbamos a hacerlo. Estábamos rodando nuestra propia película al mismo tiempo”.

A pesar de la respuesta de ‘Los Daniels’, los Russo, decidieron apoyar su película independiente, incorporando sus nombres dentro de la producción que consiguió un acuerdo con la popular casa de distribución cinematográfica, A24.

Resultado de Loki

A pesar del rechazo de ‘Los Daniels’ en la dirección de la serie Loki, el trabajo fue desarrollado por la también desconocida, Kate Herron quien logró un buen resultado en su primera temporada.

La segunda temporada del Spin-Off del hermano de Thor se encuentra en su fase de grabación y se espera su estreno para finales de este 2023.

Por su parte, la dupla de directores detrás de ‘Everything Everywhere All at Once’, han alcanzado el reconocimiento de toda la crítica especializada con su partícular historia que logró recaudar la generosa cifra de 105 millones de dólares en taquilla.