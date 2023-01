Lila Downs celebra que las mujeres ya no se queden “calladitas”

Lila Downs se encuentra en su hogar, ubicado en Oaxaxa. Sus largas trenzas y unos aretes de oro muy mexicanos, enmarcan su rostro que brinda una amplia sonrisa al iniciar la charla virtual.

La excusa para el encuentro con la cantante es el lanzamiento del disco en vivo Desde Bellas Artes México, que se grabó el 22 y 23 de marzo del 2022, un álbum con el que Lila le rinde tributo a las mujeres mexicanas y un homenaje por el reciente fallecimiento de su esposo.

“Fue una experiencia única de la vida y poquito después de la pandemia. Llegar a Bellas Artes fue un poco diferente, sobre todo tener un repertorio que representara un poco mis inquietudes de identidad, migración, de falta de justicia a las mujeres, la identidad mixteca, la muerte y el pulque, esos temas que me acompañaron desde el principio de mi carrera y que siguieron en esta presentación. Bellas Artes representa el crisol de música que es nuestro país. También la inspiración sobre una mujer que tiene tres raíces diferentes, que utilizó diferentes influencias de música para contar narrativas que cambian cada década. He sido muy afortunada con mi carrera, aquí seguimos vivitas y coleando (risas)”, detalló Lila Downs.

Lila Downs trata de superar la muerte de su esposo con música

La cantante, compositora y antropóloga realizó un tema inédito para este álbum en vivo “compuse el tema Espina, porque siempre estoy buscando la manera de incorporar productos endémicos en mis canciones, a veces se dan de manera narrativa y explícita, pero a veces son más poéticas las referencias, como el amor y el amaranto, un cereal que me apasiona que tiene una historia de cómo se reprimió en la época colonial; ahora es de los granos más importantes que tenemos para la salud”, explicó.

Las mujeres ya no se quedan calladas

Al preguntarle, qué opinión tenía sobre las mujeres que deciden exponer abiertamente su situación emocional con las canciones, Downs señaló, “eso me da mucho gusto, de ver el cambio. Yo me atrevo a decir que yo al principio me atrevía a decir muchas cosas y lo decía de esa manera. Ahora, creo que las mujeres son más atrevidas y dispuestas a lidiar con los temas que exponen, sean ácidos, dulces o ploblemáticos, eso me da mucho gusto porque podemos ser auténticas y verdaderas. No estamos detrás de una imagen dulce, porque siempre nos quieren ver dulcesitas, calladitas te ves mas bonita, dicen algunos (risas)”.

Lila Downs. (Foto: Sony Music México.)

Vida y muerte

Lila Downs tuvo una perdida reciente, en diciembre del 2022, cuando murió su esposo Paul Cohen.

“Llevé la tristeza por 10 años con mi marido, que se muere y no se muere, finalmente vino la pelona terrible y se lo llevó. La música, para los que componemos, tiene un pedacito de nuestro corazón”.

La intérprete de la música mexicana abrió su corazón para recordar al hombre que la acompañó en todo momento.

“Fue el último concierto (Bellas Artes) grabado con mi esposo, que fue el productor de esta presentación. Creo que estábamos en paz, de cierta manera, musical y emocionalmente hablando. Él y yo tuvimos una vida de altas y bajas, como son todas las parejas y más trabajando juntos. El día que falleció fue un día muy ocupado, en el que el tocó su saxofón como tres horas, ensayando para un concierto que daba al día siguiente y tuvo muchas actividades, pero fue muy feliz. Estoy satisfecha que así fue el final, claro que no estoy contenta que se fue, porque lo hubiera querido más años, pero en ese sentido esta grabación es como un gran recuerdo para mi alma”, compartió con lágrimas en los ojos.

Sensible y abierta, la cantante agradeció el apoyo de sus seguidores, “ hay mucha bendiciones, soy una persona de mucha fe y ahorita que estoy pasando por momentos difíciles (...). Yo sé que la muerte vino a tocar mi puerta hace diez años y yo viví con mi marido esos diez años, tanto pensando en la muerte como apreciando la vida porque sabíamos que vendría en algún momento, pero no todos tienen ese privilegio de prepararse y apreciar lo que tiene”, finalizó.

Por lo pronto, Lila Down seguirá cantando canciones, componiendo y prepara un álbum de canciones “bien cantineras” inéditas que tienen que ver con el norte de México, por lo que trabaja con el productor de Carín León.

Desde Bellas Artes, a detalle

El disco incluye temas completamente inéditos como Espina, Toda la Noche, Mandimbo , un tema en inglés Mirror, y una canción interpretada en mixteco-español Semilla de Piedra de su autoría y junto a los Niños Cantores del Faro de Oriente el tema Tirineni Tsisiki en purépecha.

, un tema en inglés y una canción interpretada en mixteco-español de su autoría y junto a los Niños Cantores del Faro de Oriente el tema en purépecha. Más de 70 personas participaron en el show, entre ellos: La Misteriosa (banda de Lila desde hace 20 años), Banda de Música Brígido Santamaria de Tlayacapan, Morelos, Mariachi Caballeros de México, Niños Cantores del Faro de Oriente, Compañía Nacional de Danza Folklórica bajo la dirección de Nieves Paniagua, ensamble folklórico Etnodanza, Cuarteto Barro Negro.

Los invitados especiales de la noche fueron Natalia Lafourcade, el tenor más importante de México Javier Camarena y el poeta de reconocimiento mundial Mardonio Carballo.

Lila Downs. (Foto: Sony Music México.)

Su vestuario para esa noche especial constó de un traje de charra en terciopelo de algodón bordado por Andrea Valdés, la elaboración del bordado se hizo en Zapotitlán, Tláhuac en la Ciudad de México y el pozahuanco, textil mixteco teñido por caracol púrpura, añil y cochinilla, un detalle que ha estado presente en su vestuario desde sus inicios.