Así suena Papi quiero perrear, la nueva propuesta de Bellakath para superar el éxito de Gatita

La canción la Gatita de Bellakath se convirtió en una de las más populares del 2022 dentro de las listas del género urbano. Hasta el momento cuenta con más de 83 millones de visualizaciones en YouTube, y es ocupa el lugar 7 entre los videos más populares de nuestra país.

Bellakath (Instagram: @laBellakath)

Ahora la intérprete alista un nuevo lanzamiento musical, con el pretende superar su éxito, es por eso que dio un adelanto de Papi quiero perrear.

Bellakat compartió un pequeño fragmento a través de sus redes sociales, “Papi quiero perrear, ven te voy a chocar”, es lo poco que se alcanza a escuchar de este nuevo sencillo, y así se escucha.

Video: Papi quiero perrear, la nueva propuesta de Bellakath para superar el éxito de Gatita

¿Cuándo se estrena Papi quiero perrear de Bellakath?

Hasta el momento la representante del género urbano no ha confirmado la fecha de lanzamiento del que promete ser su nuevo éxito.

Lo que sí se sabe, es que según declaraciones de Bellakath, el 2023 vendrá cargado de mucha nueva música. De hecho en otra de sus publicaciones escribió el verso de otro tema: “Y yo soy perversa, no me hables de amor eso ya no me interesa”, se lee en el posteo de Instagram.