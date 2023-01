Esto fue lo que dijo Sergio Mayer de Jorge Salinas

Para el también actor Sergio Mayer no hay nada que comprometa a Jorge Salinas en relación a las fotografías que han sido divulgadas en redes sociales donde se ven supuestas actitudes pasadas de tono como mostrando un romance con su nutrióloga. A pesar de que la especialista de la salud ha hecho fuertes declaraciones en contra del galán de Televisa asegurando que éste sí le coqueteó, Mayer considera que no hay reflejo de infidelidad.

Esto es lo que mencionó Sergio Mayer del caso de supuesta infidelidad de Jorge Salinas. https://t.co/g7YdKEH65U — UniNovelas (@UniNovelas) January 24, 2023

Después de varios días de darle rienda suelta a esta polémica, Anna Paula Guerrero declaró a Luis Magaña, que sí hubo beso y expresó: Sí recibí un beso y sí me sentí un poco como sacada de onda, pero siento que para él era hasta cierto punto normal, porque me dijo: ‘Hay paparazzis aquí’”, relató.

Sin embargo, en el programa ‘Venga la alegría’, Mayer expresó que apoya a Salinas ya que para él es algo normal la actitud de su compadre, por ser un hombre “muy juguetón, te agarra, te abraza, te besa, te jala”. El actor de ‘Fuego en la sangre’, expresó que no tiene opinión al respecto. “Jorge sabrá que hizo, por qué lo hizo”, agregó.

Sergio Mayer también añadió que la nutrióloga está tomando muy malas decisiones al salir a hablar con la prensa, pese a que ella no trabaja en el medio: “Es evidente que es una mujer que no maneja los medios, no sabe ni qué contestar, aceptó que hubo un beso pero no dijo qué clase de beso, cómo se despidieron”, explicó. El actor y también esposo de Issabela Camil agregó que ya buscó a Jorge, pero no le respondió nada del tema.

¡Le cuida el peso y algo más! Jorge Salinas le pone el cuerno a Elizabeth Álvarez con la nutrióloga; fueron captados dándose tremendo beso. pic.twitter.com/Giiad52wVJ — @TVNotasmx (@TVNotasmx) January 17, 2023

Finalmente el cantante del grupo ‘Garibaldi’ brindó todo su apoyo a su comadre Elizabeth Álvarez, afirmando que todo pasará y que tienen una feliz familia. Por ahora Jorge Salinas, prefiere mantenerse fuera de los medios mientras logra solventar este tipo de situaciones.