Steven Spielberg cree que está película merecía una nominación a Mejor Película en los Oscar

Steven Spielberg El director Steven Spielberg asiste al estreno de "The Fabelmans" en el Teatro Princess of Wales durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, el sábado 10 de septiembre de 2022, en Toronto, Canadá. (Foto de Evan Agostini/Invision/AP) (Evan Agostini/Evan Agostini/Invision/AP)

Steven Spielberg es una voz autorizada al momento de hablar de cine, al ser el director más taquillero de la industria, y ahora el que cuenta con más nominaciones al Oscar junto a Martin Scorsese.

Sobre su más reciente nominación por la película, Los Fabelmans, dijo que se siente muy contento, sobre todo por alcanzar la nominación en la categoría Mejor Guion Original.

“Hace poco cumplí 76 años, donde dicen: ‘¿Qué queda por lograr?’ De repente fui nominado por primera vez en mi carrera por la Academia como coautor de Mejor Guion, ¡me hizo sentir que todas esas clases de inglés y escritura creativa valieron la pena!”, dijo el ganador de la máxima estatuilla hasta en tres oportunidades.

Nominaciones al Oscar 2023

Haciendo un repaso por el resto de nominaciones, el aclamado director mostró su entusiasmo por los logros de películas como Top Gun: Maverick y Avatar: The Way Of Water, que rompen cierta racha al ser una secuela con oportunidad de alcanzar el máximo galardón en la categoría de Mejor Película.

Ese logro llega luego de un cambio por parte de la Academia de extender hasta 10 el número de películas nominadas a Mejor Película, una acción que llega tarde, para juicio de Spielberg.

“Ese cambio llegó tarde para la película que debería haber sido nominada hace varios años, The Dark Knight de Christopher Nolan”, agrega a Deadline. “Esa película definitivamente habría obtenido una nominación a Mejor Película hoy, por lo que tener estos dos éxitos de taquilla sólidamente presentados en la lista de los 10 mejores es algo que todos deberíamos celebrar”.

The Dark Knight era la secuela del Batman desarrollado por Nolan y protagonizado por Christian Bale, que en la actualidad se ha convertido en una película de culto gracias a la actuación de Heath Ledger como Joker, quien ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto.